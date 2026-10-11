Túnel de Agua Negra qué se sabe del proyecto del corredor bioceánico que pasa por San Juan

El Túnel de Agua Negra volvió a despertar interés en San Juan por su potencial para transformar la conexión con Chile y fortalecer el Corredor Bioceánico Central, una ruta estratégica para el comercio internacional entre el Atlántico y el Pacífico. La iniciativa propone construir dos túneles viales bajo la Cordillera de los Andes para conectar la provincia con la Región de Coquimbo y facilitar el traslado de pasajeros y mercancías durante todo el año.

El proyecto volvió a ganar visibilidad en octubre de 2026, después de que distintos medios nacionales e internacionales retomaran sus características técnicas, su relación con la minería y las posibilidades logísticas que ofrecería para las exportaciones argentinas. Sin embargo, la reaparición del tema en la agenda pública no implica que la obra haya comenzado ni que exista una fecha confirmada para su ejecución.

Cómo será el Túnel de Agua Negra entre Argentina y Chile

El proyecto contempla la construcción de dos galerías semiparalelas de aproximadamente 13,9 kilómetros de longitud, destinadas al tránsito vehicular en ambos sentidos. La infraestructura permitiría atravesar la cordillera sin depender exclusivamente del actual camino de alta montaña, que permanece cerrado durante parte del año por las condiciones meteorológicas.

La conexión uniría San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile, y reduciría las dificultades que enfrentan los vehículos que utilizan el paso internacional existente. Según los antecedentes técnicos difundidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el túnel permitiría acortar en unos 40 kilómetros el recorrido respecto del paso actual y mejorar las condiciones para el transporte de cargas.

La altura, las nevadas, la acumulación de hielo y los aludes representan algunos de los obstáculos que condicionan la circulación por la ruta cordillerana. Una conexión subterránea permanente permitiría reducir la exposición a esos factores climáticos, aunque su funcionamiento también dependería de los accesos y de la infraestructura complementaria.

Qué es el Corredor Bioceánico Central

El Túnel de Agua Negra es una pieza central del Corredor Bioceánico Central, una iniciativa de integración logística que busca vincular el puerto de Coquimbo, en el océano Pacífico, con Porto Alegre, en Brasil, sobre el Atlántico, mediante conexiones terrestres que atraviesan el territorio argentino.

El objetivo es facilitar el intercambio comercial entre las regiones productivas de Sudamérica y los mercados internacionales. Para San Juan, la posibilidad de contar con una salida más directa hacia los puertos chilenos podría ampliar las alternativas de transporte para las exportaciones y mejorar la conexión con los mercados de Asia-Pacífico.

La Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), creada en 2009 en el marco de los acuerdos de integración entre Argentina y Chile, tiene entre sus funciones impulsar el proyecto y coordinar las acciones vinculadas con su desarrollo. La iniciativa forma parte de una estrategia de conectividad que busca complementar las rutas existentes y fortalecer el intercambio entre ambos países.

Qué impacto podría tener para la minería de San Juan

La infraestructura adquiere especial relevancia ante las perspectivas de crecimiento de la minería sanjuanina, en particular por el desarrollo de proyectos de cobre, oro y plata que requieren alternativas para transportar insumos, equipos y producción.

Una conexión permanente con Chile podría facilitar el acceso a puertos del Pacífico y ofrecer otra opción para organizar la logística de exportación. También podría favorecer el intercambio comercial con la Región de Coquimbo y generar oportunidades para actividades vinculadas al transporte, los servicios y el turismo.

No obstante, estos beneficios son potenciales. Su alcance dependerá de la concreción del túnel, de las inversiones en rutas y accesos, de los costos operativos y de la demanda efectiva de transporte. La existencia del proyecto no significa que esos resultados estén garantizados.

Cuánto costaría el túnel y qué pasó con el financiamiento

Uno de los antecedentes más importantes es el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2017, el organismo aprobó préstamos iniciales por 280 millones de dólares para Argentina y Chile, dentro de un programa que contemplaba una línea de crédito condicional de hasta 1.500 millones de dólares para el proyecto.

Esas cifras corresponden a los antecedentes financieros de la iniciativa y no deben interpretarse como una confirmación de que actualmente estén disponibles todos los fondos necesarios para construir el túnel. Para avanzar, el proyecto necesita definiciones actualizadas sobre financiamiento, contratación y ejecución.

La información publicada en septiembre de 2026 señaló que todavía no se había confirmado una nueva adjudicación de la obra ni un cronograma concreto para iniciar la excavación. Por eso, aunque el túnel continúa en el debate sobre infraestructura y desarrollo regional, su construcción permanece pendiente.

Por qué el proyecto volvió a la agenda en 2026

La reaparición del Túnel de Agua Negra responde, en parte, al interés por mejorar la conectividad de San Juan con Chile y a las necesidades logísticas asociadas con las inversiones mineras previstas en la provincia. La posibilidad de contar con una conexión que funcione durante todo el año vuelve a instalar el debate sobre la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento económico regional.

A esto se suma la situación del paso fronterizo actual. Las nevadas y los aludes registrados durante el invierno de 2026 complicaron las tareas de despeje en distintos sectores de la Ruta Nacional 150, del lado argentino, y de la Ruta 41-CH, del lado chileno. Esos trabajos buscan recuperar la transitabilidad del camino existente y no constituyen avances en la construcción del túnel.

La distinción es clave para comprender el estado de la iniciativa: la recuperación de las rutas de acceso puede mejorar la circulación durante la temporada habilitada, pero no reemplaza la obra subterránea proyectada.

Qué falta para que comience la obra de Agua Negra

Pese a los años de estudios, acuerdos binacionales y antecedentes de financiamiento, el Túnel de Agua Negra todavía necesita una definición que permita pasar del proyecto a la construcción.

Entre los puntos pendientes se encuentran la actualización de las condiciones técnicas y económicas, la disponibilidad efectiva de recursos, la definición de los mecanismos de contratación y la coordinación entre Argentina y Chile para establecer un cronograma de ejecución.

Hasta que esos pasos no se concreten, no es posible establecer una fecha cierta para el comienzo de los trabajos. El interés que despierta el corredor bioceánico refleja su importancia estratégica para San Juan, pero la concreción de la obra continúa dependiendo de decisiones políticas, técnicas y financieras.

El desafío será transformar un proyecto de integración regional que lleva años en agenda en una infraestructura efectiva para conectar San Juan con Chile, ampliar las alternativas de transporte y fortalecer la inserción de la producción argentina en los mercados internacionales.