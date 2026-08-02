La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) confirmó que mantendrá su adhesión al paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, pese a la notificación enviada por la Subsecretaría de Trabajo de San Juan en relación con la medida de fuerza. A través de un comunicado oficial, el sindicato informó que respondió formalmente a la cédula recibida por parte del organismo provincial y dejó en claro que no modificará su postura respecto de la huelga.

Según detalló UDAP, la respuesta fue presentada a las 21:01 y contiene cuatro puntos centrales: la ratificación de la adhesión al paro nacional, el rechazo de la Resolución Nº 157-ST-2026, la consideración de que la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia carece de competencia para intervenir en una medida de alcance nacional y la reserva de iniciar las acciones judiciales correspondientes.

Desde el gremio sostuvieron que la convocatoria impulsada por CTERA tiene carácter nacional, por lo que entienden que las autoridades laborales provinciales no pueden limitar ni intervenir sobre la decisión adoptada por la entidad sindical. En ese sentido, el ente adelantó que, de mantenerse la postura oficial, evaluará promover una acción judicial de amparo para resguardar el derecho constitucional a la huelga.

La decisión del sindicato confirma que, salvo una modificación de último momento, los docentes afiliados que adhieran a la medida no prestarán servicios durante la jornada del lunes, en el marco de la protesta nacional impulsada por CTERA.

El conflicto se suma a un escenario de tensión entre los gremios docentes y distintos gobiernos provinciales, en medio de reclamos vinculados con salarios, condiciones laborales y políticas educativas.

De esta manera, UDAP reafirmó que acompañará la medida nacional y dejó planteado un nuevo frente judicial con la Provincia, al considerar que la resolución emitida por la Subsecretaría de Trabajo excede las facultades del organismo frente a un paro convocado a nivel nacional.