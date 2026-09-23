La Municipalidad de Ullum dio un nuevo paso para reforzar la infraestructura del departamento frente a posibles contingencias climáticas. El intendente David Domínguez firmó un convenio con Golden Mining S.A. para recibir en comodato gratuito un puente Bailey metálico modular de aproximadamente 25 metros de longitud y una capacidad de carga de 45 toneladas.

La estructura será utilizada como una herramienta de emergencia para garantizar la conectividad y permitir el tránsito seguro ante situaciones que puedan afectar caminos y pasos del departamento. El acuerdo fue firmado por Domínguez junto a la presidenta de Golden Mining S.A., Sonia Delgado, y el gerente general de la compañía, Franco Emanuel Morales.

Firma de los actores intervinientes. (Gentileza))

Una herramienta para las contingencias

El puente Bailey es una estructura metálica modular que puede ser utilizada para restablecer de manera temporal la circulación cuando un paso queda afectado. En el caso de Ullum, su incorporación busca sumar capacidad de respuesta ante eventuales daños provocados por fenómenos climáticos.

Desde el Municipio señalaron que el convenio es resultado de gestiones iniciadas desde el comienzo de la actual administración y que representa un primer paso dentro de un proceso más amplio destinado a fortalecer la infraestructura departamental.

La disponibilidad de una estructura de estas características permitirá contar con una alternativa ante posibles interrupciones de caminos, especialmente en situaciones en las que las condiciones climáticas comprometan la circulación habitual.

Ahora definirán dónde instalarlo

La firma del convenio no implica todavía la instalación inmediata del puente. A partir de ahora, el Municipio deberá continuar con las gestiones y autorizaciones necesarias ante distintos organismos provinciales.

Entre las áreas que participarán del proceso se encuentran Vialidad e Hidráulica, que deberán intervenir para analizar las condiciones técnicas y definir el lugar y la forma en que se concretará la instalación.

De esta manera, el proyecto involucrará un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Ullum, Golden Mining S.A. y organismos del Gobierno provincial. El objetivo será avanzar en una solución que permita mejorar la conectividad y las condiciones de seguridad vial ante eventuales emergencias.

Con la entrega en comodato del puente, Ullum incorpora una herramienta que podrá quedar disponible para responder ante contingencias y, una vez completadas las evaluaciones y autorizaciones correspondientes, se definirá su emplazamiento definitivo.