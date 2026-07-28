Un hombre fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional tras atacar a su expareja en una vivienda del departamento Pocito, pese a que tenía vigente una prohibición judicial de acercamiento y de realizar actos molestos hacia la mujer y sus hijos.

La condena fue acordada mediante un juicio abreviado en una causa por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial en concurso real. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo.

El violento episodio ocurrió el 22 de julio de 2026, alrededor de la 1 de la madrugada. Según la investigación, Franco Santiago Navarro ingresó sin autorización al domicilio de su expareja tras saltar la pared del fondo de la vivienda, incumpliendo una medida judicial que se encontraba vigente desde septiembre de 2025, cuando había obtenido una suspensión de juicio a prueba.

De acuerdo con la causa, la mujer se encontraba en la cocina junto a su hijo menor cuando fue sorprendida por el agresor. Sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño en la cabeza y el rostro y luego la hirió con un elemento punzante en el pecho, provocándole una lesión superficial sobre la mama izquierda. Como consecuencia del primer golpe, la víctima perdió el conocimiento durante unos instantes y recuperó la conciencia mientras su hijo lloraba a su lado.

Al reincorporarse, observó que el atacante escapaba por el mismo lugar por el que había ingresado. La mujer buscó refugio en la casa de su madre, ubicada en el mismo terreno, mientras un familiar dio aviso al 911.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la víctima presionando la herida con una toalla. Con las características físicas aportadas por los familiares, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda y lograron detener al acusado en flagrancia, cerca de las 1:40, en la intersección de calles Independencia y Jocolí (Uno). Al momento de la aprehensión presentaba dos heridas que, según se informó, serían autoinfligidas.

La mujer fue trasladada posteriormente a la UFI Cavig, donde radicó la denuncia y fue examinada por un médico legista, quien constató las lesiones sufridas y elaboró el correspondiente informe médico legal. Como resultado del proceso, Navarro fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional mediante un acuerdo de juicio abreviado.