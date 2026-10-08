Un nuevo ataque ruso contra población civil provocó una tragedia este jueves en Ucrania. Dos colectivos de pasajeros fueron alcanzados por una bomba en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, y dejaron inicialmente un saldo de al menos 30 muertos y 18 heridos.

La ofensiva ocurrió durante la mañana, cuando las unidades circulaban por una zona cercana a la línea del frente. Las imágenes difundidas después del ataque mostraron uno de los colectivos completamente calcinado y una calle cubierta de escombros.

La Fiscalía Regional de Donetsk confirmó inicialmente 30 víctimas fatales y 18 personas heridas. Sin embargo, horas después, autoridades ucranianas informaron que el número de muertos había ascendido a 33 al contabilizar otras víctimas de ataques registrados en la zona.

Kramatorsk suspendió el transporte público

El ataque alcanzó los dos colectivos y también provocó daños en un edificio residencial. Kramatorsk es una de las ciudades estratégicas de la región de Donetsk y se encuentra próxima al frente de combate.

Tras la ofensiva, las autoridades locales decidieron suspender el transporte público en Kramatorsk y en la cercana Sloviansk como medida preventiva frente al riesgo de nuevos ataques.

El gobernador regional, Vadim Filashkin, señaló que las ciudades de esa zona están siendo sometidas a una intensificación de los ataques con drones y bombas guiadas. Según las autoridades ucranianas, la ofensiva contra los colectivos fue una de las más mortíferas contra civiles en los últimos meses.

Una nueva escalada de ataques contra civiles

El bombardeo ocurrió apenas un día después de otra importante ofensiva rusa contra distintas regiones de Ucrania. En ese ataque, las fuerzas rusas utilizaron drones y misiles y provocaron numerosas víctimas, además de daños en viviendas e infraestructura energética.

Uno de los episodios más graves se registró en Pryluky, donde un edificio residencial fue alcanzado y murieron al menos 22 personas, entre ellas cinco niños, según las autoridades ucranianas.

La nueva ola de ataques también alcanzó Kiev. Durante la mañana del jueves, drones rusos provocaron cuatro muertes y dejaron al menos 12 heridos en distintos sectores de la capital, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

Investigan el ataque

Las autoridades ucranianas atribuyeron el ataque de Kramatorsk a las fuerzas rusas y abrieron una investigación. Fuentes oficiales indicaron que el impacto habría sido provocado por una bomba guiada.

La información difundida posteriormente por organismos ucranianos señaló que el ataque se produjo alrededor de las 10 de la mañana y que los colectivos se encontraban en circulación cuando fueron alcanzados.

Mientras continúan las tareas de identificación de las víctimas y asistencia a los heridos, el episodio vuelve a poner a Kramatorsk en el centro de la guerra y evidencia el riesgo que enfrentan los civiles que permanecen en las ciudades próximas a la línea de combate.