Un campeón de ciclismo atropelló a un hombre y deberá pagarle $2.000.000

Un acuerdo económico resolvió el conflicto judicial derivado de un siniestro vial ocurrido el pasado 22 de abril en San Juan. El excampeón de ciclismo Leonardo Cobarrubia, reconocido referente del deporte en la provincia, llegó a una resolución con el motociclista Gerónimo Gramajo para evitar una imputación por el delito de lesiones culposas.

El incidente de tránsito se produjo alrededor de las 22:30, cuando Cobarrubia conducía su automóvil e impactó contra la moto en la que circulaba Gramajo. Para solucionar la situación de manera pacífica, ambas partes mantuvieron una audiencia de conciliación donde acordaron una reparación integral de dos millones de pesos, que el ciclista deberá abonar en un total de 10 cuotas.

La jueza Ana Carolina Parra fue quien dictaminó la aprobación de este compromiso de pago, manifestando la conformidad de los representantes legales. En el proceso intervino el fiscal Francisco Pizarro, mientras que la defensa de Cobarrubia estuvo a cargo de Fabiana Salinas y la querella fue liderada por el abogado Mario Sánchez Sierra.

Este caso judicial se suma a otro hecho que Cobarrubia protagonizó meses atrás en la zona del Jardín de los Poetas, donde fue víctima de una agresión física. En esa ocasión, un automovilista confrontó a un grupo de ciclistas y golpeó al deportista tras criticar la forma en que circulaban por la calle.

El altercado fue filmado por el espacio Los Cazadores de Noticias y, durante la tensa agresión, el excampeón de ruta expresó molesto: "Uy, vos no sabés quién p... soy", mientras intentaba realizar una llamada telefónica.