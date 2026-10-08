Un hombre de 34 años, oriundo de Caucete, podría enfrentar un juicio acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante varios años. La Fiscalía pidió elevar la causa a debate y adelantó que, en caso de condena, solicitará una pena de 17 años de prisión efectiva.

El acusado, identificado por sus iniciales S. E. O., permanece detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación está a cargo de la UFI Anivi, que le atribuye delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por la convivencia con la víctima.

La causa se inició en junio de este año luego de una denuncia realizada por una docente de la adolescente, que actualmente tiene 13 años. Según la acusación fiscal, los hechos habrían comenzado cuando la niña tenía entre 4 y 5 años y se habrían prolongado durante casi ocho años.

De acuerdo con la investigación, los abusos habrían ocurrido en distintos domicilios donde la menor convivía con su madre y el acusado. La Fiscalía sostiene que el hombre se habría aprovechado de la relación de confianza y de la convivencia para cometer los hechos de manera reiterada y bajo amenazas.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran la denuncia de la docente, la declaración videograbada de la adolescente como anticipo jurisdiccional de prueba, pericias psicológicas, un informe médico legal, documentación y testimonios de personas vinculadas al caso.

La defensa sostiene que los hechos no existieron y que la denuncia tendría origen en un conflicto familiar. Esa postura deberá ser debatida en caso de que la causa avance finalmente a juicio oral.

La audiencia de control de acusación ya se realizó y ahora resta definir el avance formal hacia el juicio. La Fiscalía anticipó que buscará una condena de 17 años de prisión efectiva, teniendo en cuenta la edad de la víctima, la duración de los hechos, su reiteración y la relación de convivencia.