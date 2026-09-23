El diputado provincial socialista Juan Manuel Rossi salió al cruce de un video difundido en redes sociales que se viralizó intensamente, en el cual se lo acusaba de haber consumido sustancias estupefacientes durante una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Ante la repercusión del recorte, el legislador negó rotundamente las acusaciones, aseguró que se trató de una maniobra de difamación, explicó lo que realmente sucedió en la bancada y desafió a sus opositores a someterse a controles cruzados respecto de causas de corrupción provincial.

El origen de la polémica en las redes sociales

Las imágenes que originaron la controversia corresponden a la sesión legislativa en la que se debatió y votó la reforma previsional en Entre Ríos.

En ese marco, la cuenta parodia @DiIIom666 —que cuenta con algo más de 7 mil seguidores en la red social X (exTwitter)— difundió un recorte enfocado en la intervención de la diputada María Elena Romero (Juntos).

En el video se observa a Rossi ubicado cerca de su colega realizando un ademán al llevarse un objeto hacia la zona del rostro, lo que llevó a que en las redes se hablara de un "nariguetazo" y un presunto consumo problemático en pleno recinto.

La aclaración técnica de Rossi: "Es una birome para rascarme"

Frente a la circulación insistente del material, el legislador entrerriano desmintió la interpretación del video y detalló la escena original: “Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome 'falopero'. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, aclaró públicamente para frenar las especulaciones.

Acusaciones políticas

En su descargo, Rossi atribuyó la maniobra a sectores de la oposición provincial: “Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, lanzó.

Para cerrar su postura, el diputado socialista lanzó un reto público exigiendo respuestas sobre causas judiciales de relevancia institucional en la provincia: “Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”, concluyó.

Fuente: Entre Ríos Ahora.