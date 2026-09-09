Una joven de 20 años denunció formalmente que fue víctima de un terrible ataque por parte de un trabajador de la salud. La paciente aseguró que sufrió el repudiable hecho mientras se encontraba internada en el área de psiquiatría. El grave episodio tuvo lugar dentro de las instalaciones del Hospital Tránsito Cáceres de Allende en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con el relato brindado por su propia familia, la dolorosa situación salió a la luz de una manera inesperada. Todo se descubrió a partir de lo que le contó otra paciente que compartía la misma habitación del establecimiento médico. Esta mujer habría presenciado de primera mano el ataque perpetrado por el empleado de sanidad durante la noche.

La víctima había ingresado al nosocomio provincial el pasado 13 de agosto debido a un severo cuadro de depresión. Según explicó su madre a la prensa, la internación clínica había sido indicada estrictamente por su médica de cabecera. El principal objetivo de los profesionales era estabilizarla emocionalmente y su estadía se extendió hasta el 20 de agosto.

Cuestionamientos al tratamiento médico

La madre de la joven cuestionó duramente el tratamiento farmacológico que recibió su hija durante esos días críticos. La mujer aseguró que al momento de ingresar le aumentaron hasta un 500% la dosis de la medicación psiquiátrica indicada. Señaló que estas pastillas que tomaba habitualmente la dejaron en un estado de inconsciencia casi total.

La compañera de internación también habría comunicado oportunamente lo ocurrido a las autoridades dentro del hospital. Ante esta situación fundamental, la mujer quedó incorporada formalmente a la investigación judicial como una testigo clave. Sin embargo, la familia de la víctima cuestionó la indignante respuesta que recibió por parte de una responsable del área.

La madre aseguró que la trabajadora médica le habría respondido que la paciente podía consentir el acto por ser mayor de edad. Ante esta insólita justificación, la otra mujer presente habría replicado que era imposible hacerlo encontrándose inconsciente. La familia sostuvo además que las autoridades nunca les informaron sobre lo ocurrido mientras la joven permaneció internada allí y recién se enteraron tras el alta.

El perfil del enfermero y el avance judicial

El trabajador de la salud señalado en la grave denuncia tiene 60 años de edad. Según indicó la familia de la denunciante, el hombre se desempeña actualmente como un reconocido delegado gremial. Afortunadamente, la joven paciente habría logrado identificarlo por sus propios medios después de regresar a su casa.

Su abogada representante, Fernanda Alaniz, confirmó públicamente que el hombre ya se encuentra plenamente identificado. La letrada exigió de inmediato que sea apartado de sus funciones habituales mientras avanza la investigación penal. En ese sentido, sostuvo que el sujeto representa un riesgo inminente para todos los ciudadanos que acceden a la salud pública local.

Alaniz aseguró ante los medios que la causa judicial ya cuenta con elementos que deberán ser analizados minuciosamente. Entre estas pruebas irrefutables mencionó material biológico que la víctima habría encontrado en su propio cuerpo. Este descubrimiento crucial motivó el pedido urgente de distintas pericias forenses para esclarecer rápidamente los hechos denunciados.

La representante legal afirmó además que solicitaron medidas preventivas para preservar pruebas y avanzar con la investigación. Remarcó que ya cuentan con el material probatorio suficiente para dictar una imputación formal. Sin embargo, lamentó que la justicia cordobesa no haya tomado esa determinación procesal hasta el momento de brindar las declaraciones.

La investigación del caso se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Esta dependencia judicial de Segundo Turno está encabezada por la fiscal de turno Ingrid Vago. Se espera que en los próximos días surjan nuevas novedades procesales que definan el futuro legal del trabajador acusado.