Manuel Adalberto Torres, de 62 años y excomisario mayor retirado, accedió a una probation tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja en dos episodios ocurridos durante el fin de semana en San Juan. La medida le permitió evitar la instancia de juicio, aunque deberá cumplir una serie de condiciones impuestas por la Justicia.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre fue imputado por el delito de lesiones en un contexto de violencia de género. Como parte del acuerdo, deberá realizar 80 horas de trabajo comunitario, efectuar una reparación simbólica y cumplir con una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima en un radio de 300 metros.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el primer hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando tras una discusión Torres reaccionó de manera violenta y golpeó a la mujer. La situación se agravó al día siguiente, ya que el domingo al mediodía el acusado volvió a agredirla, provocándole heridas visibles y sangrado en el rostro.

En ese contexto, la víctima logró comunicarse con el 911 para pedir ayuda. Sin embargo, cuando el personal policial llegó al domicilio, el agresor ya se había dado a la fuga en su vehículo, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que finalmente fue interceptado sobre la Ruta Nacional 20, en cercanías del puente que une los departamentos de Caucete y 9 de Julio. Al momento de ser reducido, Torres se identificó como comisario mayor retirado, presuntamente con la intención de evitar su detención, aunque igualmente fue esposado y trasladado a la Comisaría 37ª.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género y el accionar judicial ante este tipo de hechos, en un contexto donde se refuerzan las medidas de protección para las víctimas y el cumplimiento de restricciones hacia los agresores.