Un exfutbolista de San Martín de San Juan deberá pagar $300.000 a un automovilista al que agredió físicamente en plena vía pública. Se trata de Mario Alberto Pacheco, quien actualmente se desempeña como entrenador y acordó una reparación económica mediante una salida alternativa homologada por la Justicia.

El acuerdo se concretó durante una audiencia encabezada por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi. Pacheco deberá abonar el dinero en efectivo y en un único pago, con fecha límite establecida para el próximo 5 de diciembre de 2026.

Cómo ocurrió la agresión frente a una escuela

El episodio ocurrió el 25 de marzo de este año, cerca del mediodía, en la intersección de las calles Del Bono y Saavedra, frente a la Escuela Fonseca. Según la reconstrucción de la investigación, Pacheco cruzaba la calle junto a su hijo cuando se produjo un conflicto con Pablo Álvarez, quien circulaba en su automóvil por esa esquina.

En medio de la situación, el exfutbolista habría golpeado el capó del vehículo y luego introducido un brazo por la ventanilla para sacar una mochila que estaba en el interior. Ante esto, el conductor detuvo el rodado, estacionó y descendió para reclamar la devolución de sus pertenencias.

Fue entonces cuando recibió un golpe de puño en el rostro que le provocó una herida cortante de aproximadamente tres centímetros en la frente, cerca de los ojos. La lesión requirió asistencia médica y puntos de sutura, mientras que el informe estableció 17 días de curación y siete jornadas de incapacidad laboral.

Testigos y acuerdo judicial

La secuencia fue presenciada por personas que se encontraban en las inmediaciones de la escuela. Entre los testimonios incorporados a la investigación se destacó el de una agente de la Monitora Urbana, cuyo aporte fue considerado relevante para reconstruir lo sucedido.

La causa estuvo a cargo del fiscal José Plaza y la ayudante fiscal Belén Sánchez, de la UFI Genérica. Durante la audiencia, Pacheco fue asistido por el abogado defensor Maximiliano Páez Delgado y las partes acordaron la compensación económica que finalmente fue homologada.

El antecedente judicial de 2017

El caso también volvió a poner en escena un antecedente judicial del exfutbolista, quien en 2017 había obtenido el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, conocido como probation. En aquella oportunidad, estaba imputado por lesiones leves y amenazas en un contexto de violencia de género, en una causa tramitada en la Comisaría de la Mujer.

Con la nueva salida alternativa homologada, Pacheco deberá cumplir con el pago de $300.000 dentro del plazo establecido por la Justicia.