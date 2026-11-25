El fiscal Roberto Ginsberg Colombero presentó un pedido de recusación contra el juez de Garantías Federico Rodríguez, al que acusó de haber perdido la imparcialidad en una investigación por lesiones. El planteo apunta contra una resolución del 20 de noviembre, en la que el magistrado cuestionó la actuación de un fiscal y ordenó remitir copias a Fiscalía General para que evaluara su conducta.

La presentación corresponde a la causa en la que Fabricio Gabriel Gioja Gilabert está imputado por presuntas lesiones en perjuicio de Elías Rodrigo Peze López.

El conflicto comenzó cuando el fiscal Sebastián Gómez dispuso, el 29 de septiembre, aplicar un criterio de oportunidad y prescindir de la persecución penal. Sin embargo, la querella cuestionó esa decisión y el fiscal coordinador Roberto Grassi hizo lugar al planteo el 16 de octubre, revocó la medida y ordenó continuar con la investigación.

El 12 de noviembre, Fiscalía solicitó una prórroga de cuatro meses para investigar, con la conformidad de la querella y la defensa. Rodríguez concedió el pedido, pero en los fundamentos de su resolución también cuestionó el procedimiento utilizado anteriormente por Gómez. Incluso calificó su actuación como una posible muestra de mala fe procesal o desconocimiento del derecho y ordenó remitir copias a Fiscalía General.

Ese apartado motivó la reacción de Ginsberg. El fiscal sostuvo que el magistrado se excedió en sus facultades porque ninguna de las partes había solicitado que analizara aquella decisión durante la audiencia. Además, argumentó que el control de los criterios de oportunidad corresponde a la estructura jerárquica del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, solicitó que Rodríguez sea apartado de la causa por considerar que sus cuestionamientos vulneraron la división de funciones del sistema acusatorio.