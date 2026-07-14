La discusión por el futuro de la CGT Regional San Juan comenzó a tomar temperatura de cara al proceso de normalización de la central obrera. El secretario general de la UOM, Martín Solazzo, sostuvo que es momento de una renovación en la conducción sindical y afirmó que existen dirigentes con capacidad para encabezar una nueva etapa, diferenciándose así de la intención del actual titular, Eduardo Cabello, de buscar un nuevo mandato.

"Creemos que tiene que haber una renovación, que es necesaria una renovación. El compañero ha estado mucho tiempo a cargo de la CGT, ha hecho sus cosas como corresponde, algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero apoyamos que empiece a haber otro movimiento sindical", aseguró el dirigente metalúrgico en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Aunque evitó impulsar un nombre en particular, remarcó que hay varios dirigentes en condiciones de conducir la central obrera y destacó el peso que ha adquirido la Intersindical, espacio que reúne entre 25 y 30 gremios, muchos de ellos pertenecientes a la propia CGT.

Para Solazzo, la discusión no debería resolverse únicamente en una elección interna. Consideró que primero debe existir un ámbito de diálogo que permita alcanzar consensos, aunque dejó en claro que el sector que integra defenderá la necesidad de un recambio en la conducción. Además, relativizó la idea de que Cabello tenga asegurada la continuidad y aseguró que serán los congresales quienes definan el escenario cuando avance la normalización de la regional.

El dirigente también explicó que la conformación de la Intersindical respondió a la necesidad de construir un espacio amplio que uniera a organizaciones de la CGT, la CTA y otras centrales para enfrentar problemáticas comunes que afectan a todos los trabajadores.

"Hace mucho entendimos que tenemos que estar todos adentro, porque este problema nos afecta a todos por igual. No podemos estar mirando quién está en la CGT y quién está en la CTA si después en la calle esa unidad no existe", expresó.

En ese sentido, rechazó las críticas que vinculan al espacio con sectores más duros del sindicalismo y sostuvo que el objetivo es recuperar la representación de los trabajadores frente al avance de reformas que, según afirmó, perjudican al empleo y a la industria.

La construcción de las 62 Organizaciones aparece como parte de esa estrategia. Solazzo definió al espacio como "el brazo político del movimiento obrero" y sostuvo que busca recuperar influencia tanto en San Juan como a nivel nacional.

Con vistas a las próximas elecciones, anticipó que el movimiento obrero acompañará al Partido Justicialista, aunque reclamará una mayor participación en la conformación de las listas.

"El movimiento obrero tiene que tener más bancas", afirmó, al advertir que actualmente existe una escasa representación sindical en los ámbitos legislativos. Según explicó, esa falta de presencia termina favoreciendo la aprobación de normas impulsadas desde sectores empresariales y limita la capacidad de defender los derechos de los trabajadores.

Finalmente, aseguró que las futuras candidaturas del PJ deberán contemplar lugares para representantes del movimiento obrero y también para dirigentes sindicales en organismos vinculados al mundo laboral, como la Subsecretaría o un eventual Ministerio de Trabajo. "Mientras existan compañeros del movimiento obrero que sean escuchados y tengan lugar, nosotros vamos a acompañar", concluyó.

Textuales

Martín Solazzo / Secretario general de la UOM