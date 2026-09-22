David Noroña fue condenado a un año de prisión efectiva luego de protagonizar un episodio de violencia contra su madre y atacar con un elemento cortopunzante a efectivos policiales que acudieron a la vivienda. Además, la Justicia unificó esta pena con una condena anterior y estableció una pena única de 3 años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2026, alrededor de las 8:40, cuando Noroña salió de su habitación y se dirigió al comedor de la vivienda, donde estaba su madre. Según la acusación, le exigió de malos modos que le entregara el agua caliente que había en una olla y comenzó a insultarla y amenazarla de muerte.

“Te voy a matar” y la afirmación de que tenía un arma fueron parte de las amenazas que, de acuerdo con el expediente, se extendieron durante varios minutos y generaron temor en la mujer.

Pedido de auxilio

En ese momento, la víctima se encontraba sola en la casa. Su otra hija había salido hacia un centro de salud para solicitar medicamentos, debido a que la mujer es insulinodependiente.

Ante la persistencia de las amenazas, la víctima aprovechó un descuido de Noroña y envió un mensaje por WhatsApp a su hija para pedirle que llamara de manera urgente a la Policía. La joven realizó la comunicación y efectivos de la Casilla del Barrio Cruce de los Andes se dirigieron hasta el domicilio.

Cuando los policías llegaron, la mujer salió de la vivienda y les explicó lo que había ocurrido. Los agentes ingresaron posteriormente a la habitación donde se encontraba Noroña.

Según la acusación fiscal, en ese momento el hombre atacó a los efectivos con un elemento cortopunzante tipo cortaplumas y realizó varios puntazos contra uno de los policías.

La causa

El expediente fue caratulado como C/ Noroña Martín Andrés y tuvo como fiscal del caso al doctor Cristian Gerarduzzi y como ayudante fiscal al doctor Francisco Rodríguez.

La resolución se produjo mediante un acuerdo de juicio abreviado, procedimiento por el cual se impuso una pena de un año de prisión efectiva por los hechos investigados.

A esa sanción se sumó la unificación con una condena anterior. De esta manera, la Justicia estableció una pena única de 3 años de prisión efectiva, declaró la reincidencia del acusado y dispuso su prisión preventiva.