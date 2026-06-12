Un hombre de 41 años, con antecedentes por violencia de género, será sometido a un nuevo juicio oral acusado de amenazar de muerte a su expareja, en un caso que vuelve a poner en evidencia un patrón sostenido de hostigamiento y agresión. La audiencia de control de acusación se realizó este viernes, dejando la causa en condiciones de avanzar hacia el debate.

El proceso es llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, mientras que la defensa del imputado está a cargo de la abogada María Filomena Noriega. La audiencia fue presidida por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el marco de un proceso de divorcio atravesado por una creciente escalada de violencia. El imputado habría accedido a información sensible de la causa anterior, incluyendo datos de testigos, lo que le permitió planificar nuevas acciones de hostigamiento.

En ese contexto, el hombre compró un chip telefónico prepago y lo registró a nombre de una tercera persona —una compañera de trabajo de la víctima— con el objetivo de evitar ser identificado. Luego, utilizando ese número, envió un mensaje de WhatsApp con fuertes insultos y amenazas explícitas de muerte.

El episodio ocurrió el sábado 17 de mayo de 2025, cerca de las 23:38. En el mensaje, el acusado lanzó frases intimidatorias como “te voy a matar” y advirtió que a la víctima “no le quedaba mucho tiempo de vida”. Posteriormente, realizó reiteradas llamadas que no fueron atendidas. La fiscalía también detectó que uno de los testigos de la causa anterior recibió mensajes intimidatorios desde el mismo dispositivo.

El caso se agrava por los antecedentes del imputado, quien ya había sido condenado en agosto de 2025 por amenazas simples y desobediencia a una orden judicial, en perjuicio de la misma mujer. En aquel entonces, había protagonizado episodios de persecución, insultos y advertencias, además de violar una restricción de acercamiento.

Inicialmente, había recibido una pena de un año y seis meses de prisión condicional, pero tras una apelación, la Justicia revisó parcialmente el fallo y redujo la condena a un año, al absolverlo por uno de los hechos por falta de pruebas concluyentes.

Ahora, con esta nueva elevación a juicio por amenazas agravadas, la fiscalía buscará una condena que podría unificarse con la anterior. De prosperar, el imputado podría perder el beneficio de la prisión condicional y enfrentar una pena de cumplimiento efectivo.

El caso expone la reiteración de conductas violentas y el uso de mecanismos para eludir controles judiciales, en un contexto de violencia de género que continúa escalando y que vuelve a ser analizado en sede judicial.