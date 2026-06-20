La Justicia condenó a Nicolás Alberto Delsouc a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo culpable de los delitos de tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores de edad, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, bajo la dirección del fiscal Eduardo Gallastegui, con la intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra y la colaboración de los funcionarios Federico Martínez y Maximiliano Yanzón.

Durante la pesquisa se logró determinar que el condenado utilizaba la aplicación de mensajería WhatsApp para distribuir archivos con contenido de abuso y explotación sexual infantil desde una conexión geolocalizada en la provincia de San Juan.

Según se acreditó en la causa, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 el imputado compartió imágenes de estas características a través de distintos grupos de mensajería instantánea.

Además, en los dispositivos electrónicos secuestrados se encontró una gran cantidad de material ilegal, entre ellos al menos 1.882 imágenes y 461 videos vinculados a abuso y explotación sexual infantil, parte de los cuales correspondían a menores de 13 años.

El pasado 19 de junio, en una audiencia, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el juez interviniente, quien declaró la culpabilidad del acusado y fijó la pena.

Como parte de la sentencia, se ordenó su inmediata detención hasta que la condena quede firme, el decomiso definitivo de todos los dispositivos secuestrados y la intervención de la Dirección de Patronato de Presos y Liberados.

El caso se enmarca en las acciones del Ministerio Público orientadas a combatir los delitos informáticos vinculados a la explotación sexual infantil, una problemática que continúa siendo foco de investigaciones en la provincia.