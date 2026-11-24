La crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo comenzaron a reflejarse en alternativas de consumo poco habituales en Misiones, donde algunas carnicerías ofrecen pichones de paloma. La situación se conoció a partir de un informe televisivo que mostró la comercialización de estas aves como una opción frente al encarecimiento de los cortes tradicionales.

El periodista Quique Ortiz, corresponsal de Crónica TV en la provincia, contó que comenzó a encontrar carteles de venta de pichones durante sus recorridas por localidades como Frontera, El Soberbio y 25 de Mayo. “Es la primera vez que veo en mi vida, he escuchado que comen palomas en el campo, pero en oferta, en carnicerías no lo vi nunca”, expresó durante una cobertura televisiva.

Dos pichones por $4.999

Uno de los carteles exhibidos en una carnicería promocionaba dos pichones por $4.999, una oferta que llamó la atención durante el móvil. Las aves se encontraban en una heladera junto a otros productos cárnicos, como cortes de cerdo y pavo.

En diálogo con Radio 10, Ortiz explicó que el consumo de este producto no era habitual en los comercios que había recorrido. “No es nada común este consumo”, señaló al describir el cambio que observó en los hábitos de compra de los consumidores.

“Es una alternativa para llegar a fin de mes”

El carnicero consultado durante el informe explicó que la comercialización de pichones comenzó como una novedad, pero que algunos clientes empezaron a incorporarlos por necesidad. “Es una alternativa para llegar a fin de mes”, sostuvo al referirse a las razones por las que algunas familias eligen este producto.

El comerciante también contó que la primera experiencia de venta tuvo una respuesta favorable. “Primeramente, fue una novedad porque acá en Misiones antes era normal, pero consumen porque no llegan a fin de mes”, explicó, y agregó que la carne tiene gusto a gallina.

Cómo es la carne que se comercializa

Durante la cobertura, Ortiz describió que la carne de paloma tiene una tonalidad más oscura que la del pollo habitual. También explicó que, según lo informado durante el recorrido, se comercializan ejemplares de palomas blancas de la variedad King.

El informe puso el foco en cómo el encarecimiento de los alimentos modifica las opciones de compra de las familias. La aparición de pichones de paloma en las carnicerías misioneras se convirtió así en una imagen que refleja las dificultades económicas y la búsqueda de alternativas para sostener el consumo de carne.

El informe de Crónica