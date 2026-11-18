La morosidad crediticia dejó de ser un problema exclusivo de Argentina y comenzó a mostrar señales de deterioro en distintos países de América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, el país registra el indicador más elevado de la región, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El relevamiento indicó que la cartera vencida del sistema bancario latinoamericano alcanzó los u$s104.621 millones en marzo de 2026. El monto representó un aumento del 10% respecto de diciembre de 2025 y una suba interanual del 44%, mientras que el indicador regional de morosidad pasó del 2,51% al 2,78%.

En Argentina, la morosidad llegó al 7,3% durante el primer trimestre del año, más del doble del promedio regional. Detrás se ubicaron Brasil, con el 4,3%, y Colombia, con el 3,7%, mientras que República Dominicana, El Salvador y Uruguay presentaron los niveles más bajos.

Menor acceso al crédito y más dificultades para pagar

El informe también señaló una particularidad de la economía argentina: el país tiene la menor penetración del crédito de América Latina. El financiamiento bancario representa apenas el 14,3% del Producto Bruto Interno (PBI), frente a un promedio regional del 47,3%.

A esos datos se sumaron las cifras del Banco Central correspondientes a agosto, que mostraron que la morosidad del sector privado llegó al 7,75%. El deterioro fue más pronunciado entre las familias, donde alcanzó el 12,81%, frente al 3,8% registrado entre las empresas.

La combinación de dificultades para cumplir con las obligaciones financieras y un bajo acceso al crédito representa un desafío para la recuperación económica. El escenario afecta tanto a los hogares como a las pequeñas y medianas empresas, que encuentran mayores obstáculos para financiar sus actividades.

Brasil y Estados Unidos también muestran señales de alerta

En Brasil, la morosidad total llegó al 5% en septiembre de 2026, mientras que entre las personas físicas alcanzó el 6%. En los préstamos de libre disponibilidad, el indicador trepó al 8,1%, en un contexto marcado por el elevado costo del financiamiento y una tasa de referencia Selic del 13,7% anual.

En Estados Unidos, la Reserva Federal de Nueva York informó que el endeudamiento de los hogares llegó a u$s19,1 billones durante el tercer trimestre de 2026. Además, la proporción de deuda con algún grado de atraso aumentó del 4,7% al 5%, con mayores dificultades en los préstamos hipotecarios y automotores.

Aunque los indicadores no son directamente comparables debido a las diferencias metodológicas entre países, los datos reflejan una tendencia común. Las tasas elevadas, el endeudamiento y las dificultades para sostener los ingresos presionan sobre la capacidad de pago de los hogares.

La preocupación por el crédito hacia 2027

El escenario plantea interrogantes sobre la evolución del financiamiento durante el próximo año, especialmente si las tasas internacionales permanecen elevadas. En ese contexto, los analistas advierten que el costo del crédito puede dificultar la refinanciación de deudas y limitar el consumo y la inversión.

La economista Ailin do Pazo Glave, de la consultora PRISMA, señaló que en Argentina y Brasil el foco está puesto en las familias, particularmente en las deudas de corto plazo vinculadas con tarjetas y préstamos personales. También advirtió que una eventual suba de tasas en Estados Unidos podría generar nuevas presiones sobre las monedas de la región y demorar el alivio para los deudores.