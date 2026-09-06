Un informe relevó qué puede proveer San Juan a la minería del cobre

San Juan no parte de cero ante la expansión del cobre y el litio. Un estudio elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detectó capacidades concretas de proveedores en la provincia, aunque el propio documento advierte que el relevamiento es inicial y parcial, y que persisten limitaciones de escala, certificaciones y financiamiento.

El informe, titulado "Proveedores Mineros en Argentina - Escenarios y proyecciones de desarrollo", identificó empresas sanjuaninas vinculadas con servicios de perforación, movimiento de suelos, construcción de caminos, cemento, comunicaciones, construcciones modulares, carpas térmicas, indumentaria y calzado de seguridad, mantenimiento y repuestos de maquinaria, geomembranas y geotextiles, entre otros segmentos.

Perforación y movimiento de suelos: capacidades con límites

San Juan aparece como una de las provincias con oferta de servicios de perforación minera. Sin embargo, el estudio aclara que las plataformas de perforación no se fabrican en el país y son importadas. Lo que sí tienen provisión local son los componentes para la columna de perforación (barras, amortiguadores, adaptadores), aunque el relevamiento encontró un único proveedor nacional en la provincia de Mendoza.

En movimiento de suelos, el informe relevó empresas en San Juan y otras provincias, pero advierte que la capacidad existente no sería suficiente para atender la demanda estimada, especialmente si varios grandes proyectos de cobre avanzan al mismo tiempo. "En función de las entrevistas realizadas, se hizo notar las limitaciones de capacidad existentes en el país, dados los grandes volúmenes que demandarían los proyectos mineros planificados, en especial los de cobre", señala el documento.

Construcción de caminos y cemento

En construcción de caminos, el estudio encontró empresas en San Juan con una capacidad relevada de 5.000 metros cuadrados por año, aunque parte de la maquinaria especializada (excavadoras, camiones cisterna) es importada.

También se identificó presencia de plantas de cemento en San Juan, junto con Catamarca, Jujuy y otras provincias, lo que representa una oportunidad para el abastecimiento de insumos para obras civiles.

Construcciones modulares para campamentos

Otro rubro en el que San Juan tiene presencia es la fabricación de construcciones modulares para campamentos, oficinas y laboratorios. El relevamiento registró a la provincia entre las que cuentan con oferta en este segmento, que es clave para alojar a los trabajadores durante la construcción de los proyectos mineros. En los picos de obra, un proyecto de cobre puede demandar campamentos para más de 8.000 personas.

Carpas térmicas, indumentaria y calzado de seguridad

Uno de los datos más visuales del relevamiento es la existencia de una empresa radicada en San Juan dedicada a fabricar carpas térmicas específicas para minería. Se trata de un rubro de alta especialización, ya que los campamentos mineros en alta montaña requieren soluciones adaptadas a condiciones climáticas extremas.

En indumentaria y calzado de seguridad, el relevamiento registró en Rawson una capacidad de 20.000 unidades de indumentaria para minería y 30.000 abrigos, además de 364.000 pares de calzado de seguridad por año. San Juan aparece como una de las provincias con oferta en este rubro, junto con Tucumán y Salta.

Geomembranas y valles de lixiviación

Otro punto de interés es la presencia de geomembranas y geotextiles asociados directamente a San Juan, al igual que una empresa que realiza instalación de valles de lixiviación. Estos insumos son clave para la construcción de pozas de evaporación en litio y para los valles de lixiviación en cobre.

Mantenimiento y repuestos

El estudio también encontró empresas sanjuaninas vinculadas con mantenimiento y repuestos de maquinaria, junto con otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Este es un segmento crítico, ya que la operación minera demanda servicios de mantenimiento preventivo y correctivo permanentes.

Comunicaciones para la operación minera

El relevamiento también detectó empresas sanjuaninas dedicadas a sistemas de comunicación para la operación minera, con radios VHF y cobertura en todo el proyecto. Este servicio es clave para la coordinación de equipos y personal en yacimientos de gran extensión, donde la conectividad es un factor crítico para la seguridad y la eficiencia operativa.

La contracara: capacidades insuficientes

Pero el informe no es solo un catálogo de oportunidades. También advierte sobre las brechas: los equipos de mayor porte (molinos, chancadores, camiones de extracción) no tienen producción local; los procesos de homologación y certificación son exigentes; el acceso al financiamiento es restrictivo; y la escala de los proyectos puede superar la capacidad de respuesta del entramado productivo.

"La escala de los proyectos de litio y, sobre todo, de cobre previstos para los próximos años plantea desafíos adicionales en relación con la capacidad existente en el país para abastecer tanto bienes como, especialmente, servicios requeridos durante la etapa de construcción", señala el documento.