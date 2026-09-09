Un jugador de Newell's fue detenido con un arma de fuego

El jugador Pablo Eloy Altamirano fue detenido en la ciudad de Rosario durante las últimas horas por la portación ilegítima de armamento. El joven mediocampista de 21 años integraba las filas de Newell's desde las categorías infantiles y era considerado una gran promesa. Hoy su incipiente carrera profesional se encuentra en grave riesgo y con un 100% de incertidumbre sobre su futuro deportivo.

Exactamente dos años atrás, el futbolista creía tocar el cielo con las manos tras ser convocado por el entonces técnico Ricardo Lunari. El volante zurdo debutó el 27 de septiembre de 2024 en un partido contra Deportivo Riestra mostrando gran dinámica y habilidad. Luego tuvo breves apariciones esporádicas, pero los constantes cambios de entrenadores lo devolvieron rápidamente a la categoría reserva.

El declive deportivo se profundizó con el paso de los meses debido a diversos actos de indisciplina que afectaron su desarrollo profesional. A pesar de haber realizado la pretemporada con el equipo principal, su último partido oficial en reserva data de septiembre del año pasado. Desde entonces, las autoridades del club decidieron apartarlo del grupo y ordenaron que practicara a contraturno.

El dramático arresto en Rosario

La detención policial ocurrió luego de que una vecina de 26 años realizara una llamada de emergencia al 911 antes de la medianoche. La testigo denunció que dos hombres encapuchados exhibían armas de fuego en la vía pública frente a las cámaras de su vivienda. Tras la alerta vecinal, los agentes de seguridad lograron interceptar el vehículo Fiat Pulse a muy pocas cuadras del lugar.

Durante el operativo callejero, los uniformados requisaron el automóvil oscuro e identificaron al deportista juvenil junto a un acompañante de 27 años. En el interior del coche incautaron una pistola semiautomática de la marca Bersa calibre 9 milímetros. El arma retenida por los efectivos contenía cinco cartuchos listos para ser utilizados ante cualquier eventualidad.

Tras la consulta de rigor con la fiscalía correspondiente, ambos sujetos resultaron aprehendidos en el acto por los agentes de seguridad. Inmediatamente fueron trasladados hacia las instalaciones de la comisaría segunda ubicada en la zona sur de la localidad santafesina. La causa judicial comenzó a instruirse de manera veloz para esclarecer la participación exacta del jugador en el hecho denunciado.

El futuro del vínculo laboral

La institución leprosa había blindado al mediocampista tiempo atrás con la firma de un extenso contrato vigente hasta la temporada 2027. La comisión directiva intentó transferirlo durante el último mercado de pases, pero ninguna oferta formal logró convencer a las partes involucradas. Ante la falta de alternativas viables, el chico permaneció en la entidad entrenando apartado de los planteles competitivos.

Frente a la gravedad que reviste este reciente episodio policial, la dirigencia deportiva busca alternativas legales para finalizar la relación contractual. Sin embargo, al no existir todavía una condena o procesamiento firme, la institución tendría que abonar una fuerte suma de $ para rescindirlo. Este escenario genera un gran debate interno sobre los pasos a seguir para proteger el patrimonio del equipo.

Se espera que el acusado recupere su libertad transitoria en las próximas horas, aunque seguirá estrictamente ligado al proceso penal en curso. Este caso engrosa la triste lista de talentos juveniles que arruinan su trayectoria por tomar decisiones alejadas del profesionalismo deportivo. A sus 21 años, el futuro dictaminará si este tropezón marca el final de su carrera o un duro aprendizaje para enderezar su camino.