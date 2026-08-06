El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves una de las declaraciones más relevantes desde el inicio del debate oral. El perito en odorología forense Mario Rolando Rosillo confirmó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que los perros especializados detectaron rastros del olor del niño en dos vehículos pertenecientes a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados.

Durante su exposición, el especialista explicó el procedimiento realizado por los canes y sostuvo que las muestras obtenidas resultaron compatibles con el olor de Loan. La pericia había sido realizada pocos días después de la desaparición del niño y constituye una de las pruebas centrales de la acusación contra el matrimonio.

Según detalló el perito, los rastros fueron detectados tanto en la camioneta Ford Ranger en la que la pareja asistió al almuerzo familiar del 13 de junio de 2024 como en un Ford Ka que utilizaron al día siguiente. La fiscalía sostiene que esos vehículos fueron clave en la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Rosillo también aclaró que la técnica odorológica no determina cómo ni cuándo estuvo una persona en un vehículo, pero sí permite establecer la presencia de su rastro oloroso cuando el procedimiento se realiza bajo los protocolos correspondientes. Esa explicación fue uno de los puntos centrales de la audiencia, ya que la defensa cuestiona el alcance de esta prueba.

El juicio busca esclarecer qué ocurrió con Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio tras un almuerzo familiar. En el banquillo de los acusados hay siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, mientras que otras diez personas enfrentan cargos por supuesto encubrimiento y desvío de la investigación.