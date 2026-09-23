Un policía de Tribunales fue condenado por abuso sexual, pero no va al Penal

El tribunal resolvió condenar a Lucas Gonzalo Camacho a la pena de tres años de ejecución condicional luego de ser juzgado por la agresión sexual a una adolescente de 15 años ocurrida en 2024. El juez Mariano Carrera dictó la sentencia que confirmó la responsabilidad penal del efectivo, quien mantendrá su libertad mientras el dictamen quede firme.

La representante de la UFI Anivi, Valentina Bucciarelli, había solicitado durante el debate una sanción de 8 años de encarcelamiento efectivo. El testimonio clave de la víctima, brindado mediante la Cámara Gesell, resultó fundamental para que la fiscalía sostuviera la acusación contra el custodio que prestaba servicios en el recinto judicial.

Por su parte, la defensa técnica integrada por Mario Morán y José Manuel Beltrán buscaba la absolución del imputado. Los abogados defensores confirmaron que recurrirán al Tribunal de Impugnación para cuestionar el fallo una vez que se lean los argumentos completos el próximo 13 de octubre.

El caso causó impacto institucional debido a que el imputado había tomado notoriedad meses atrás por interceder rápidamente y evitar un ataque físico contra el fiscal Tomás Plaza dentro del tribunal. Ese episodio tuvo amplia repercusión en medios locales y nacionales, elevando su perfil público antes de que la denuncia por delito sexual derivara en el juicio y la posterior condena.