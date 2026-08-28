Un sanjuanino contactó a una menor para tener sexo, pero no irá a la cárcel

Un hombre de 53 años, identificado como Jesús M., recibió una condena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional en San Juan tras ser hallado responsable del delito de grooming en perjuicio de un adolescente de 16 años. La resolución se alcanzó a través de un juicio abreviado homologado por la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez, luego de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

La investigación penal se originó por un reporte internacional del National Center for Missing and Exploited Children, una organización estadounidense que detectó una conversación con alto contenido sexual en la plataforma Facebook el seis de junio de este año. La entidad extranjera envió de forma urgente el informe a la Red 24/siete de Buenos Aires, desde donde se derivó inmediatamente a las autoridades judiciales de San Juan.

En el expediente se detalla que el imputado utilizó un teléfono celular marca Samsung con una línea de la empresa Claro para comunicarse con el menor y proponerle un encuentro íntimo. La cita nunca se concretó ante el rechazo del adolescente. Respecto a las consecuencias de este acoso virtual, desde el Ministerio Público Fiscal expresaron que la víctima se encuentra "sumamente afectada a nivel psicológico por la situación vivida".

El rastreo digital de las comunicaciones guio al personal de la UFI ANIVI hasta el domicilio del sospechoso. En el lugar se realizó un allanamiento que finalizó con el secuestro del teléfono móvil y la detención de Jesús M.. Posteriormente, se realizó la audiencia de control de detención, formalización y juicio abreviado, donde el Ministerio Público Fiscal, integrado por la fiscal Valentina Bucciarelli junto a los ayudantes fiscales Federico Pereyra y Nahuel Ibazeta, formalizó el acuerdo de condena que cerró el proceso judicial.