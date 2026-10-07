Una banda le robó a turistas y fueron atrapados por el GPS de unos AirPods

Un operativo policial en el Barrio Los Plátanos desmanteló a una banda de delincuentes tras el robo a seis jóvenes visitantes en San Juan. En la causa intervino la Brigada de Investigaciones Oeste junto a la UFI Delitos Contra la Propiedad y el personal de la Comisaría 13ra, recuperando pertenencias y aprehendiendo a los sospechosos.

Las víctimas sufrieron la sustracción de ropa, accesorios y tecnología en horas de la madrugada mientras descansaban en el departamento alquilado. El error decisivo de los ladrones fue sustraer tres pares de AirPods Pro que mantenían activa la emisión de geolocalización. Al revisar la aplicación de sus teléfonos celulares, las víctimas observaron las coordenadas exactas de la vivienda donde se ocultaban los sospechosos.

Con los datos aportados, la ayudante fiscal solicitó una orden de allanamiento al juez de Garantías Sergio López Martí. Minutos después de las 12:00 horas, las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio señalado en Rawson y concretaron la detención de Mauricio del Valle Vázquez Irrazabal, Braian Agustín Fuentes Irrazabal y Luis Alberto Ruiz. En el lugar se secuestraron $118.100 en efectivo, parlantes, mochilas de marca y anteojos.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades hallaron elementos adicionales como diez cartuchos calibre 12x70, una réplica de arma de fuego, una consola de videojuegos y una bicicleta rodado 29. En la audiencia correspondiente, la fiscalía acordó la condena para solo uno de los imputados.

El acuerdo concretado entre el fiscal Leonardo Villalba y la defensora Sandra Leveque determinó una sanción de cumplimiento efectivo. El imputado Mauricio del Valle Vázquez Irrazabal recibió 3 meses de prisión efectiva por este hecho, sumando una nueva condena a su historial penal tras la resolución emitida por el magistrado interviniente.