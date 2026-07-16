Aunque insistió en que La Libertad Avanza todavía está concentrada en consolidar su estructura política en San Juan antes que en definir candidaturas, la dirigente capitalina Cristina Tejada dejó una definición que alimenta las especulaciones de cara a 2027. Consultada sobre si José Peluc es el candidato natural del espacio para la Gobernación, afirmó que, por sus condiciones personales y políticas, “sería un excelente gobernador”.

La ex candidata sostuvo que hoy la prioridad del partido es consolidar una propuesta propia para la provincia, pero no ocultó su valoración sobre el principal referente libertario en San Juan.

“Lo conozco a José y creo que es un gran líder, un gran referente”, expresó. Luego diferenció su mirada partidaria de la personal y agregó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV; que también conoce a Peluc fuera de la actividad política.

“Sé de su capacidad de organización, de establecer prioridades y de su honestidad y transparencia. Creo que sería un excelente gobernador, un excelente dirigente”, aseguró.

Pese a ese respaldo, remarcó que el espacio todavía no discute nombres propios. "Nuestra concentración y nuestra preocupación no está en los nombres. Hoy estamos armando un proyecto serio para San Juan. Los nombres surgirán con el tiempo y en el momento oportuno", afirmó.

En ese sentido, explicó que La Libertad Avanza trabaja en la formación de dirigentes y en la construcción de una propuesta provincial con identidad propia.

“Estamos muy abocados a construir un proyecto nuevo, con una identidad única, que es la de La Libertad Avanza en San Juan. Todos podemos ser y todos podemos estar”, señaló.

Una identidad propia, aun si hay acuerdos electorales

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que La Libertad Avanza conforme una alianza electoral con el oficialismo provincial en las próximas elecciones, una alternativa que desde hace meses forma parte de las conversaciones políticas en San Juan.

Sin confirmar ni descartar ese escenario, Tejada explicó que esas decisiones no dependen de dirigentes individuales sino del espacio político en su conjunto.

“Las decisiones electorales no se toman de manera individual, sino que las determina el espacio. Si se decide algo diferente, se realizará”, sostuvo.

No obstante, dejó en claro que cualquier acuerdo deberá preservar la identidad del partido.

“Estamos trabajando con un espacio autónomo, con una identidad propia”, afirmó. Y añadió que, si existiera una estrategia común con otros sectores, "siempre va a haber diálogo", pero advirtió que eso “no significa resignar jamás nuestras convicciones y nuestra identidad”.

Un proyecto alineado con Milei, pero adaptado a San Juan

Durante la entrevista, Tejada también explicó que el objetivo de La Libertad Avanza es trasladar a la provincia los principales ejes impulsados por el presidente Javier Milei, aunque contemplando las particularidades locales.

En ese marco, sostuvo que el equilibrio fiscal, el orden de las cuentas públicas y un Estado más eficiente serán pilares de cualquier propuesta libertaria para San Juan. Al mismo tiempo, consideró que la intervención estatal debe ser menor y que el sector privado debe asumir un mayor protagonismo en el desarrollo económico y la ejecución de proyectos.

Mientras el calendario electoral comienza a acercarse, en La Libertad Avanza insisten en que primero buscan consolidar un proyecto político. Sin embargo, las definiciones de Tejada volvieron a instalar el nombre de José Peluc como la principal referencia del espacio para disputar la Gobernación cuando llegue el momento de definir las candidaturas.

Textuales

Cristina Tejada / Dirigente de LLA