Una joven que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos de sus tíos volvió a enfrentar esta semana una instancia clave en la Justicia. Este jueves comenzó el juicio oral contra uno de los acusados, para quien la Fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión. El otro hermano ya había sido condenado a seis años de cárcel mediante un juicio abreviado realizado en noviembre de 2025.

La causa es investigada por el fiscal Roberto Mallea y se desarrolla ante el juez Matías Parrón. Según la acusación, los hechos atribuidos al imputado ocurrieron en Albardón en dos oportunidades, cuando la víctima tenía 11 y 14 años.

De acuerdo con la investigación, el primer episodio sucedió en la vivienda de la abuela materna de la menor, donde residía el acusado. Allí, la niña habría sido sometida a un abuso sexual por parte de su tío.

El segundo hecho denunciado ocurrió en 2022, cuando la adolescente tenía 14 años. Según expuso la Fiscalía, el hombre aprovechó que la hermana mayor de la víctima se encontraba ocupada en otra parte de la vivienda para llevar a la joven a una habitación y abusar de ella. Además, la acusación sostiene que la amenazó para impedir que revelara lo ocurrido.

La denuncia se concretó tiempo después, cuando la joven inició un tratamiento psicológico y relató los hechos a una profesional de la salud mental. A partir de esa intervención decidió acudir a la Justicia. Como todavía era menor de edad, necesitó el acompañamiento de un adulto para formalizar la presentación ante el Ministerio Público Fiscal.

Según trascendió durante el debate, el padre de la víctima manifestó que no podía acompañarla a realizar la denuncia. Finalmente, quien la asistió fue la madre de quien era su pareja en ese momento, que este jueves declaró como testigo en el inicio del juicio.

Ante el tribunal, la mujer recordó que la joven le había contado que los abusos habían sido cometidos por dos de sus tíos. “Ella me dijo que fueron sus tíos quienes la abusaron. No quise preguntar más porque me di cuenta que era grande el daño”, expresó durante su declaración.

Tras la denuncia, la víctima declaró en Cámara Gesell. Los informes incorporados al expediente y las pericias realizadas forman parte de las pruebas que la Fiscalía presentó para sostener la acusación.

El juicio continuará en los próximos días con testimonios de familiares y profesionales que intervinieron en la asistencia de la joven. De acuerdo con el imputado, prestarña testigos. Con uno de los hermanos ya condenado por los hechos denunciados por la joven, el proceso judicial avanza ahora sobre el segundo acusado. En las próximas audiencias se escucharán nuevos testimonios y, tras los alegatos finales, el tribunal dará a conocer su veredicto.