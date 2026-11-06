El Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación firmaron un acta complementaria con Minera Andina del Sol para fortalecer la infraestructura educativa de Iglesia y Jáchal. En el marco del acuerdo, la empresa donó módulos habitacionales que serán destinados a cuatro establecimientos escolares de ambos departamentos.

La iniciativa se formalizó mediante un acta complementaria entre los ministerios de Minería y Educación y Minera Andina del Sol.

La iniciativa permitirá ampliar espacios de enseñanza, incorporar centros tecnológicos y mejorar las condiciones de habitabilidad para los estudiantes. La medida busca fortalecer los procesos de aprendizaje en las comunidades educativas beneficiadas.

Cuáles son las escuelas beneficiadas

Dos de los establecimientos que recibirán los módulos son la Escuela Agroindustrial Monseñor Dr. Juan V. Cuello, de San José de Jáchal, y la Escuela Agroindustrial Cornelio Saavedra, ubicada en Rodeo. En ambas instituciones, los espacios permitirán crear y ampliar centros tecnológicos y aulas de formación.

También se ampliará la superficie áulica de las escuelas Paso de los Andes, de Malimán, y Antártida Argentina, de Angualasto. De esta manera, los cuatro establecimientos contarán con nuevas instalaciones para desarrollar sus actividades educativas.

El aporte de la empresa y el rol del Estado

Minera Andina del Sol tuvo a su cargo la provisión, el traslado, la instalación y el acondicionamiento de los módulos habitacionales. Por su parte, el Ministerio de Educación definió el uso pedagógico de cada espacio y los incorporará al funcionamiento de las instituciones.

El Ministerio de Minería realizó las gestiones necesarias para acompañar la implementación de la iniciativa. El acuerdo establece así un trabajo articulado entre el Estado provincial y el sector privado para mejorar la infraestructura educativa.

Una iniciativa vinculada al desarrollo minero

La propuesta se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego para promover un desarrollo minero responsable y generar mejores condiciones en las comunidades vinculadas a esta actividad. A través de este tipo de acciones, se busca fortalecer los espacios educativos y ampliar las oportunidades de formación para estudiantes de Iglesia y Jáchal.