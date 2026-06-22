La Justicia de San Juan avanza en la investigación de un hecho ocurrido en Calingasta que mantiene a una mujer internada en estado crítico. La víctima ingresó a un centro asistencial con una grave lesión en la cabeza y permanece en coma mientras recibe atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, la mujer fue encontrada inconsciente y con un severo traumatismo craneoencefálico. A partir de las circunstancias detectadas durante las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a analizar distintas hipótesis para determinar cómo se produjo la lesión.

Uno de los puntos que concentra la atención de los pesquisas es la presencia del esposo de la víctima al momento en que fue hallada. Por ese motivo, su situación es objeto de análisis dentro de la causa, mientras se realizan medidas para reconstruir lo sucedido.

En una primera etapa, el caso fue abordado por la fiscalía de turno. Sin embargo, con el avance de las actuaciones, la investigación pasó a la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, especializada en hechos vinculados con violencia intrafamiliar y de género.

Fuentes judiciales mantienen reserva sobre los detalles del expediente y evitaron brindar precisiones sobre las evidencias reunidas hasta el momento. Tampoco trascendieron datos sobre eventuales medidas procesales adoptadas en relación con las personas involucradas.

Los investigadores esperan los resultados de las pericias y la evolución clínica de la mujer, considerada una pieza clave para el esclarecimiento del caso. Su eventual testimonio podría aportar elementos determinantes para establecer la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, la causa continúa bajo estricto hermetismo judicial y permanece abierta a distintas líneas de investigación.