Una petrolera británica que estuvo vinculada a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas decidió alejarse del proyecto Sea Lion y concentrar sus negocios en Argentina, con especial interés en Vaca Muerta. Se trata de Harbour Energy, actualmente la quinta productora de gas del país, con una extracción de 10,6 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 7% de la producción nacional.

La compañía también participa de un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) y prepara un programa de perforación en la formación neuquina. Sin embargo, su historia empresarial mantiene una vinculación con las actividades hidrocarburíferas en las islas, una situación que volvió a generar controversia y motivó la intervención de la Justicia.

El antecedente de la petrolera en Malvinas

El origen del conflicto se remonta a 2010, cuando Premier Oil y Rockhopper Exploration participaron del descubrimiento del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto quedó asociado a la explotación petrolera en un territorio cuya soberanía reclama Argentina y que permanece bajo administración británica.

En 2013, el Gobierno nacional sancionó a Premier Oil por realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en zonas próximas a las islas, sin autorización. La Resolución 481/2013 estableció una inhabilitación por 15 años para operar en el país, con vencimiento previsto para el 9 de octubre de 2028.

La salida de Sea Lion y el desembarco en Vaca Muerta

En marzo de 2021, Premier Oil se fusionó con Chrysaor Holdings y de esa operación nació Harbour Energy. La nueva compañía heredó la participación de Premier en Sea Lion, pero posteriormente decidió retirarse del proyecto y transfirió sus derechos a Navitas Petroleum por un dólar.

En Argentina, Harbour Energy mantiene una participación del 15% en Southern Energy (SESA), un consorcio que proyecta comenzar a exportar GNL en la primavera de 2027 mediante buques de licuefacción. Además, prepara un programa piloto de 16 pozos de shale oil en Vaca Muerta.

La discusión que llegó a la Justicia

La situación de la compañía volvió a quedar bajo análisis por los alcances de la sanción aplicada a Premier Oil en 2013. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostiene que Harbour Energy es continuadora jurídica de aquella empresa en el Reino Unido y que, por lo tanto, podría mantener las consecuencias de la inhabilitación.

El trámite adquirió relevancia porque la empresa necesita renovar su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras para avanzar con sus proyectos en el país. La discusión judicial deberá determinar si la sanción anterior también alcanza a la actual estructura empresarial.