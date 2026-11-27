El proceso judicial por el homicidio de Thiago Estrella, el joven de 18 años asesinado en Chimbas, entra en su etapa decisiva con cuatro imputados: Lucas Villaroel, su padre Carlos Villaroel, Jeremías Rodríguez y Tomás Ramos. Tras la audiencia de este jueves, la instancia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, jornada en la que el Ministerio Público Fiscal expondrá las condenas acordadas bajo la modalidad de juicio abreviado ante los jueces Eugenio Barbera, Diego Sanz y Alberto Caballero.

El ataque ocurrió el 14 de julio en el interior del barrio Los Toneles, cuando la víctima recibió dos disparos en la cabeza. Después de la agresión, el muchacho fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, centro de salud donde permaneció internado durante siete días hasta que finalmente perdió la vida como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

De acuerdo con la investigación, Lucas Villaroel está señalado como el autor material de los disparos, mientras que el resto de los acusados comparte la misma imputación. Sobre los cuatro sujetos pesa la calificación legal de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, figura penal que sustenta el acuerdo alcanzado entre las partes para evitar el debate oral y público.

Durante la etapa de instrucción surgieron pruebas contundentes aportadas por el hermano de Carlos Villaroel, quien entregó a los investigadores una serie de mensajes comprometedores. En una de las conversaciones analizadas, Carlos habría escrito en referencia a su hijo: "Viste lo que se mandó Lucas", frase que lo vincula directamente con el episodio ocurrido en el barrio chimbero.

En otro intercambio de textos incorporado al expediente, también atribuido a Carlos Villaroel, figura una expresión directa sobre el fallecimiento del joven: "Una rata menos, por fin vamos a descansar por Thiago Estrella". Estos registros resultaron fundamentales para que la fiscalía pudiera reconstruir la dinámica del hecho y sostener la acusación contra los involucrados.

El próximo lunes será una fecha determinante para el cierre del expediente por el crimen de Thiago Estrella, ya que el tribunal colegiado deberá evaluar los términos del convenio presentado por la fiscalía y las defensas. Los magistrados tienen la facultad de homologar el acuerdo para dejar firmes las penas pactadas, o bien rechazarlo, lo que obligaría a continuar la causa por otra vía procesal.