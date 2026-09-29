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Wrap de zucchini keto: una receta rica, saludable y fácil para cada día
Por Brenda Uñate Hace 0 horas
En la cocina cotidiana, un wrap de zucchini puede ser una alternativa práctica para el almuerzo, la cena o una merienda salada. La propuesta fue presentada en Salud & Bienestar por la licenciada Victoria Zeballos, nutricionista, con una preparación sin harina que puede resolverse en unos diez minutos.
“Este es un wrap de zucchini keto, porque no tiene ningún tipo de harina, la masa es completamente con zucchini y con queso”, explicó Zeballos. La receta parte de medio zucchini, unos 150 gramos, cortado en láminas finas, 70 gramos de queso parmesano rallado, sal y condimentos a gusto. Para el relleno se utilizan jamón cocido, queso en fetas y tomate fresco.
La preparación busca demostrar que una comida casera puede ser sencilla y nutritiva sin demandar demasiado tiempo. “No hace falta elaborar una comida dos o tres horas como se creía, sino entender que con pocos ingredientes en un ratito puedo tener esta comida”, señaló la nutricionista.
Una base simple y rápida
El primer paso consiste en cortar el zucchini en láminas finas. Luego se aceita una placa, sartén o flip y se colocan las láminas procurando que queden superpuestas, sin espacios. Esto permite formar una base compacta que pueda darse vuelta sin desarmarse.
Después se agregan sal, pimienta u otros condimentos y los 70 gramos de queso parmesano rallado. El queso ayuda a unir la preparación. La base se cocina alrededor de seis minutos, hasta que quede firme y dorada.
No hace falta contar con un utensilio específico. Zeballos explicó que también puede utilizarse una sartén, un plato para ayudar a dar vuelta la preparación o incluso el horno. La idea es adaptar la receta a los elementos disponibles en cada casa.
Un relleno que se puede adaptar
Una vez dorado el queso, llega el momento de rellenar. La propuesta original lleva queso en fetas descremado, jamón cocido natural y tomate. Este último aporta fibra, un componente que la nutricionista destacó por su relación con la saciedad. “Siempre agrega algún tipo de verdura, la que a ustedes más les guste”, recomendó.
La receta también admite variantes. Ante la posibilidad de sumar huevo en lugar de tomate, Zeballos señaló que se puede hacer y que, además, permite incorporar más proteína. Así, cada persona puede adaptar el relleno según sus gustos y los alimentos disponibles.
El resultado se completa en pocos minutos: unos seis para cocinar la base y aproximadamente tres más para dorar el queso antes de incorporar el relleno.
Durante la charla, la nutricionista remarcó que una alimentación saludable no tiene por qué significar dejar de disfrutar. “Poder adecuar las comidas para que sean un poquito más saludables está genial, porque aparte uno disfruta, come rico y también se sigue nutriendo”, expresó.
Zeballos aclaró que las cantidades presentadas corresponden a una porción estándar para un adulto y que, ante una patología o una necesidad alimentaria particular, conviene consultar con un profesional para adecuar las porciones y los alimentos.
Dato
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