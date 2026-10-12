La Cámara de Diputados tendrá una semana de intensa actividad legislativa después del fin de semana largo. El inicio del debate del Presupuesto 2027, el tratamiento de iniciativas vinculadas con la propiedad privada y la defensa de la soberanía nacional, y una sesión especial impulsada por la oposición concentrarán la agenda parlamentaria hasta el jueves 15 de octubre.

El principal eje de los próximos días será el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a discutirse este martes 13 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La reunión está prevista para el mediodía y contará con la participación del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien expondrá sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo.

El oficialismo buscará encaminar el tratamiento de la ley de gastos y recursos para el próximo año, que ya lleva casi un mes desde su presentación. La comisión, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, volverá a reunirse el miércoles a las 10 para continuar el análisis de la propuesta.

La actividad del martes también incluirá una reunión de la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, donde expondrán representantes vinculados con la situación previsional de integrantes retirados de la Policía Territorial de Tierra del Fuego. Además, se abordarán cuestiones reglamentarias y se recibirá un informe del Consejo de Seguridad Nacional.

A las 15 habrá encuentros de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, con autoridades de la Prefectura Naval Argentina, y un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas. En este último caso, representantes del sector de remises expondrán sobre la situación de la actividad, sus dificultades y las propuestas para impulsar su desarrollo en distintas regiones del país.

El miércoles tendrá otro conjunto de temas relevantes. A las 10.30, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes analizará el presupuesto y la inversión proyectados para esas áreas durante 2027, con la participación de especialistas e instituciones. Al mediodía, la Comisión de Deportes tratará proyectos relacionados con la integración de clubes deportivos sociales y comunitarios al sistema institucional del deporte, además de iniciativas para fortalecer el régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo.

La agenda incluirá también una reunión informativa conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Familias, Niñez y Juventudes, con la participación del titular de la Sedronar. El objetivo será abordar el consumo problemático en niños, niñas y adolescentes.

Otro de los puntos políticos de la semana será el plenario previsto para las 15 del miércoles, en el que las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto buscarán avanzar con un dictamen sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.

Una hora más tarde, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General comenzarán a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado.

El cierre de la semana legislativa estará marcado por la sesión especial solicitada por la oposición para el jueves 15, a las 14. Los bloques que impulsaron la convocatoria buscarán tratar el proyecto de Endeudamiento Familiar, la Emergencia Nacional en Discapacidad y el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

De esta manera, la Cámara baja afrontará cuatro días con una agenda cargada, en la que convivirán el comienzo del debate presupuestario, las discusiones sobre distintas iniciativas del Poder Ejecutivo y los proyectos que la oposición pretende llevar al recinto. La sesión del jueves será el principal escenario para medir el nivel de acuerdos y diferencias entre los bloques.