El senador nacional Sergio Uñac avanza con la construcción de su proyecto presidencial para 2027 y refuerza su estructura política en Buenos Aires, donde abrió una oficina de campaña cerca del Congreso. El exgobernador de San Juan busca ampliar su presencia nacional y posicionarse en la disputa interna del Partido Justicialista por la definición de las candidaturas.

La apertura de la sede, concretada en septiembre, forma parte de una estrategia que combina reuniones con dirigentes de distintos sectores, recorridas por el país y la elaboración de una propuesta de gobierno con eje en el desarrollo federal

“Fui intendente en dos ocasiones, vicegobernador de la provincia de San Juan, fui gobernador en dos ocasiones, fui senador y el año pasado les dije que cualquier paso previo debía estar contenido con un triunfo previo en mi provincia de origen”, expresó al repasar su trayectoria política.

En esa línea, recordó que había condicionado su proyección nacional a un resultado favorable en San Juan. “Dije que si ganábamos en la provincia de San Juan, íbamos a dar un salto cualitativo e íbamos a empezar a recorrer el país”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su estrategia es la propuesta de definir las candidaturas del peronismo mediante internas abiertas. Con ese planteo, Uñac busca que la competencia partidaria permita ordenar los liderazgos y resolver quién representará al espacio en las elecciones presidenciales de 2027.

En paralelo, mantuvo contactos con referentes nacionales, entre ellos Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Gerardo Zamora y Juan Manzur. Esas conversaciones se inscriben en el intento de ampliar sus respaldos y construir una alternativa con mayor protagonismo de las provincias en las decisiones del PJ.

El armado se desarrolla en un escenario en el que el peronismo todavía debe resolver sus diferencias internas y definir qué dirigentes competirán por la candidatura presidencial. Uñac busca posicionarse desde el interior del país y trasladar su experiencia como exgobernador a una propuesta de alcance nacional.

La causa del Acueducto Gran Tulum, otro frente para Uñac

Mientras avanza con su proyecto electoral, el senador también tiene pendiente una instancia judicial en San Juan. La audiencia de formalización de la investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en Tribunales.

La nueva fecha se fijó después de que Uñac y el diputado nacional Cristian Andino no asistieran a la convocatoria del 14 de octubre. Ambos habían justificado sus ausencias por compromisos vinculados con la actividad legislativa. La próxima audiencia deberá permitir que la Fiscalía exponga los hechos investigados y las posibles responsabilidades atribuidas a los convocados.