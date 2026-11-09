El exgobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, se hizo eco de una de las frases atribuidas al papa León XIV durante su llegada a la Argentina y compartió una reflexión sobre el papel de la economía y las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas. A través de sus redes sociales, el dirigente peronista puso el foco en la necesidad de priorizar a las personas por encima de los indicadores económicos.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, fue la frase que Uñac reprodujo en su cuenta oficial de X, en el marco de la visita del Santo Padre al país.

El exmandatario provincial consideró que las palabras del Pontífice constituyen un llamado de atención para la dirigencia política, especialmente para quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones.

“Una frase de @Pontifex_es en su llegada a la Argentina, que nos interpela a todos, especialmente a quienes tenemos responsabilidades públicas”, escribió Uñac durante la noche de este domingo 8 de noviembre.

El senador profundizó su reflexión al señalar que las estadísticas económicas deben contemplar las realidades sociales que representan. En ese sentido, destacó la importancia de mirar más allá de los números al momento de evaluar las condiciones de vida de la población.

“Nos invita a reflexionar sobre algo esencial: detrás de cada número hay una familia, un trabajador, un jubilado, un joven con sueños. Y cada una de esas vidas merece ser escuchada, respetada y cuidada”, expresó.

Una reflexión en medio de la visita papal

El pronunciamiento de Uñac se produjo durante la primera jornada de la visita de León XIV a la Argentina, un acontecimiento que generó distintas expresiones de dirigentes políticos y sectores de la sociedad.

En ese contexto, el exgobernador eligió destacar el contenido social y económico del mensaje papal, con una interpretación centrada en las consecuencias que las decisiones públicas tienen sobre las familias, los trabajadores y los jubilados.

Si bien no mencionó directamente al Gobierno nacional ni cuestionó una medida económica en particular, su publicación introdujo una reflexión sobre las prioridades que deberían orientar la gestión pública.

El mensaje también puso de manifiesto la repercusión política de la visita del Pontífice, cuyas palabras comenzaron a ser retomadas por dirigentes argentinos desde su llegada al país.