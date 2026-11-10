El senador nacional y exgobernador Sergio Uñac llegó este martes al Palacio de Tribunales para participar de la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum y aseguró que todavía desconoce el motivo de la citación. Ante los periodistas, sostuvo que espera recibir información sobre el expediente antes de brindar mayores precisiones.

“La verdad que no sé el motivo de la citación. Sé que hay una confluencia de causas provincial y federal. Después de que me informe, les cuento qué me dicen, con absoluta tranquilidad”, expresó Uñac al ingresar a Tribunales, pasadas las 14.

La audiencia está a cargo de la jueza de Garantías Mónica Lucero y se desarrolla con la ausencia del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien había informado previamente que tenía un viaje programado al exterior.

La falta del exfuncionario generó planteos de algunos abogados defensores, que solicitaron que la magistrada prorrogara la audiencia. El pedido se apoyó en el antecedente del 14 de octubre, cuando Lucero decidió postergar el procedimiento ante las ausencias de Ortiz Andino y Uñac.

Sin embargo, esta vez la jueza resolvió continuar con la audiencia de formalización, pese a que uno de los involucrados no se encontraba presente.