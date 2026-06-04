Los tres representantes de San Juan en el Senado de la Nación quedaron divididos durante la votación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza que el Gobierno nacional intentó retirar en las últimas semanas.

En cuanto a los senadores sanjuaninos, Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro, ambos de Unión por la Patria, votaron a favor de la designación, mientras que Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, se pronunció en contra.

La candidatura de Michelli fue una de las más observadas de la sesión realizada este jueves en la Cámara Alta. La abogada fue aprobada para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, en una jornada que también permitió avanzar con otros 73 pliegos judiciales.

La votación tuvo una fuerte carga política luego de que el Ministerio de Justicia solicitara el retiro de la postulación. La decisión estuvo vinculada al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, ya que la candidata es cuñada del investigador. Desde el entorno presidencial, Javier Milei y Karina Milei habían expresado su intención de frenar el nombramiento.

La sesión comenzó con tensiones entre oficialismo y oposición. Durante la reunión de labor parlamentaria se había acordado tratar 50 pliegos, pero al inicio del debate se incorporaron otros expedientes, elevando el total a 74 candidaturas. La decisión generó cuestionamientos de distintos bloques y obligó a un cuarto intermedio para redefinir el temario.

Tras alcanzar un acuerdo político, el Senado avanzó con el tratamiento de todos los expedientes. Entre ellos estuvo el de Michelli, que finalmente obtuvo el respaldo necesario para convertirse en jueza federal.