El senador nacional Sergio Uñac continúa con su recorrida por las provincias y este lunes sumó una escala en La Rioja, donde se reunió con el gobernador Ricardo Quintela. Durante el encuentro, ambos compartieron un diagnóstico sobre la situación económica y social del país y analizaron la necesidad de construir una alternativa nacional con perspectiva federal.

La reunión se inscribe en el recorrido que el sanjuanino viene desarrollando como parte de su proyección presidencial hacia 2027. Con encuentros en distintas provincias, Uñac busca ampliar el diálogo con dirigentes y sectores del interior y avanzar en la construcción de un proyecto político y de gobierno.

En ese camino, el senador plantea que el futuro del país no puede definirse únicamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sostiene que las provincias deben tener mayor participación en las decisiones nacionales y que sus capacidades productivas deben ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.

La agenda económica que promueve tiene como uno de sus ejes la recuperación de la producción y el empleo. En ese planteo incluye el fortalecimiento de las economías regionales, el agregado de valor, el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas y la generación de condiciones para incentivar la inversión.

También incorpora medidas vinculadas al consumo y al bienestar de las familias: recuperación del poder adquisitivo, alivio impositivo sobre productos esenciales, financiamiento para las universidades públicas y mejores condiciones de crédito para impulsar tanto la producción como el consumo.

La visita a La Rioja forma parte de ese recorrido federal con el que Uñac busca instalar sus propuestas y sumar interlocutores en el debate sobre el rumbo nacional.