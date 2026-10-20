La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa) prepara una delegación de unas 80 empresas para participar de la primera Ronda de Negocios del RIGI, que se realizará el próximo 29 de octubre en Rosario. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el presidente de la entidad, Fernando Godoy.

"Aproximadamente unas 80 empresas de Caprimsa vamos a ir", señaló el dirigente. La convocatoria nacional reunirá a más de 1.800 empresas de todo el país y contempla la participación de 41 compañías vinculadas con la minería, la industria y la infraestructura.

Godoy contó cómo fue el proceso de convocatoria. "A mí me convocó a través de Secretaría de Minería y el Ministerio de Economía de la Nación, y le pedí a Caprimsa que convoque a sus socios, y eso hicimos", detalló.

El espíritu de la delegación

Consultado sobre cómo encaran la jornada, el presidente de Caprimsa fue cauto pero optimista. "Vamos a buscar contactos, siempre con ese espíritu. Somos positivos", afirmó. Y agregó que los miembros de Caprimsa, "van a ver positivamente con qué mirada se van a encontrar. Tratar de hacer negocios a través de relaciones".

Sin embargo, también planteó sus reservas sobre la dinámica del encuentro, en especial por el tiempo que cada empresa puede tener con los representantes de las operadoras. "Vas a dar y recibir tarjetas".

Para Godoy, el resultado de la ronda dependerá del orden con que las empresas encaren la jornada. "El resultado para las empresas es orden. A través de cámaras como Caprimsa es como se tienen que guiar, a través de organizaciones empresariales o gremiales. Es la forma", explicó.

La ronda se desarrollará en la Estación Fluvial de Rosario, entre las 8.30 y las 18, con presentaciones empresariales, reuniones de vinculación comercial, paneles sectoriales y espacios de asistencia técnica. El objetivo es acercar la oferta nacional de bienes y servicios a los requerimientos actuales y futuros de los proyectos de inversión incluidos en el RIGI.

Uno de los espacios de mayor interés para los proveedores sanjuaninos estará dedicado a Vicuña, el proyecto de cobre, oro y plata que desarrollan BHP y Lundin Mining. La presentación estará a cargo de Norma Ramiro, directora de Relaciones Corporativas, quien expondrá sobre el estado de la iniciativa, su plataforma para proveedores y los criterios para incorporarse a su cadena de abastecimiento.

La agenda también contempla un bloque sobre desarrollo de proveedores con la participación de Barrick, Newmont, Eramet y Glencore, además de un panel con los gobernadores de las principales provincias mineras. Por San Juan estará Marcelo Orrego, junto con sus pares de Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy.