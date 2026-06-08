Uno de los "Cordobeses" quedará preso por el robo con inhibidores de señal

La justicia penal de San Juan dicto una medida contundente contra un integrante de la banda conocida como Los Cordobeses. Durante la mañana de este lunes, el juez de Garantias Javier Figuerola dispuso que Franco Argüello permanezca bajo prision preventiva por el termino de cinco meses. El acusado debera cumplir este tiempo de reclusion en las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa en su contra.

La decision judicial surgio tras la presentacion realizada por el fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel Garcia Castrillon. Los representantes de la Unidad Fiscal de Investigacion de Delitos Contra la Propiedad formalizaron la imputacion por el cargo de "hurto agravado por la utilizacion de llave falsa, ganzua u otro elemento, en este caso, un inhibidor de señal". Este tipo de dispositivos tecnologicos eran utilizados por la organizacion para bloquear el cierre centralizado de vehiculos de alta gama y sustraer pertenencias de su interior sin forzar las cerraduras.,

El raid delictivo que provoco su captura se registro la noche del viernes 29 de mayo. Segun la reconstruccion de los hechos, la actividad comenzo a las 21:30 frente al centro comercial Patio Alvear. En ese sitio, los delincuentes lograron abrir una camioneta Toyota SW4 para llevarse diversos objetos de valor como ropa, perfumes y anteojos. Poco tiempo despues, a las 22:15, la banda ingreso al propio estacionamiento del establecimiento para atacar otro vehiculo similar, desde donde obtuvieron las llaves que utilizarian mas tarde para entrar a una vivienda particular.

La detencion se concreto en el barrio Municipal, ubicado en el departamento de Rivadavia. Un agente policial que realizaba tareas de vigilancia noto movimientos extraños en un automovil VW Fox y solicito apoyo de inmediato tras escuchar la alarma de una propiedad. Aunque uno de los complices logro escapar por los techos con un botin millonario, Argüello fue atrapado con 5.000 dolares y anillos de oro que pertenecian a los dueños de la casa asaltada.

La situacion del procesado se ve agravada por su frondoso prontuario delictivo fuera de los limites provinciales. Actualmente, el hombre cuenta con pedidos de captura activos emitidos por las justicias de Mendoza y Cordoba., Debido a estos antecedentes, las autoridades prevén que sea trasladado a dichas jurisdicciones una vez que rinda cuentas ante los tribunales sanjuaninos por los robos cometidos recientemente.