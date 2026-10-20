Bajo la premisa de que "el futuro minero de San Juan no se juega sólo bajo tierra, también se construye en las aulas", la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) organizarán el próximo 27 de octubre la Cumbre Stream San Juan Mining 2026. El encuentro, que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, busca analizar el presente y el futuro de la industria minera local a través de tres ejes centrales.

La actividad, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y la Facultad de Filosofía de la UCCuyo, se desarrollará de 17 a 21 en la Sala Emar Acosta del Anexo de la Legislatura Provincial. Tendrá una modalidad presencial con cupos limitados a 75 localidades para networking y se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales.

El encuentro se estructurará en torno a dos preguntas centrales: ¿Qué hay? y ¿Qué falta? A partir de ellas, se abordarán tres pilares críticos para la industria:

El primero será Formación y Capital Humano, concebido como el motor real de la industria y el secreto de la competitividad. El segundo eje será Infraestructura y Energía, dirigido a evaluar el despliegue técnico urgente necesario para sostener los grandes proyectos mineros de la provincia. El tercero será Proveedores y Competitividad, enfocado en cómo fortalecer el ecosistema local e integrar a las empresas sanjuaninas en la cadena de valor.

Los disertantes

La cumbre contará con la participación de destacados oradores del ámbito público, privado y académico. Entre ellos se encuentran el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; la decana Andrea Díaz; el presidente de Casemi, Juan Pablo Delgado; el gerente de Asuntos Públicos de Glencore Pachón, Iván Grgic; el country manager del Proyecto Altar, Javier Robeto; la directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, Norma Ramiro; el gerente Legal y de Asuntos Institucionales de Los Azules, Rodolfo Ovalles; el presidente del EPSE, Lucas Estrada; y el geólogo Ricardo Martínez.

La moderación estará a cargo de Ariel Ocampo, Federica Mariconda y Leonardo Quiroga.

Los interesados en asistir de manera presencial pueden inscribirse a través del correo oficial cumbrestream.sj@gmail.com o mediante las plataformas de inscripción dispuestas por la organización. La entrada tiene un valor de 50.000 pesos y los cupos son muy limitados. La transmisión por streaming será abierta y gratuita a través de las plataformas digitales de las universidades organizadoras.