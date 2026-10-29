El megaplan habitacional que lanzó el Gobierno de San Juan incluirá cuatro barrios destinados a organizaciones gremiales, con alrededor de 250 viviendas en total, según indicaron las fuentes gremiales. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó cuáles son los sindicatos que cumplen los requisitos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para avanzar con los proyectos.

Las organizaciones que forman parte de esta etapa son el Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Gomerías de Cuyo (Suoes); la Federación Argentina de Remiseros (Farem); el Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (Soeesit); y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Los cuatro emprendimientos estarán distribuidos entre Rawson, Chimbas y Pocito. Según precisó Perea, dos barrios se construirán en Rawson, uno en Chimbas y otro en Pocito. Sin embargo, el ministro no detalló qué gremio tendrá cada barrio ni cuántas viviendas se asignarán a cada uno.

“En esta etapa hay cuatro gremios que cumplen los requisitos con las carpetas y con todo lo que pide el IPV para poder hacer la construcción”, explicó el funcionario al referirse a las iniciativas.

Las aproximadamente 250 casas destinadas a estos proyectos integrarán el plan general de 2.240 viviendas, que contempla la construcción de 30 barrios en los 19 departamentos de San Juan. De esta manera, los emprendimientos gremiales representarán una parte del programa habitacional impulsado por el Ejecutivo provincial.

La inversión prevista para ejecutar el megaplan asciende a $322.000 millones, entre la construcción de las viviendas y las obras de infraestructura necesarias para cada barrio. Según las estimaciones oficiales, el conjunto de las obras demandará alrededor de 4.500 trabajadores.

El financiamiento provendrá de los fondos obtenidos mediante la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia, que habilita al Gobierno a colocar bonos para reunir recursos destinados a la construcción de viviendas, obras viales y otras iniciativas.

Los cuatro barrios gremiales forman parte de esta nueva etapa del plan habitacional. Resta conocer cómo se distribuirán las viviendas entre los emprendimientos y qué organización sindical estará vinculada a cada proyecto.