El secretario general de UPCN San Juan, José "Pepe" Villa, confirmó a DIARIO HUARPE que este martes iniciará la negociación salarial con el Gobierno provincial y adelantó que solicitará un incremento del 6% para los trabajadores estatales durante el segundo semestre. La definición cobra especial relevancia porque UPCN es el gremio con mayor representación en la mesa paritaria y, en los últimos años, buena parte de los acuerdos salariales terminaron alineándose con la propuesta impulsada por esa organización.

"Aún no hablé con el ministro de Hacienda sobre un acuerdo salarial. Lo haré este martes y voy a pedir un incremento del 6% para el segundo semestre", sostuvo Villa.

El dirigente evitó anticipar cómo debería distribuirse ese porcentaje a lo largo de los próximos meses, aunque dejó en claro que ese será el punto de partida de la negociación con el Ejecutivo provincial.

La discusión se abrirá luego de que el Gobierno alcanzara un entendimiento con los gremios docentes, quienes acordaron un aumento del 6% a pagar en dos tramos, con una suba en agosto y otra en octubre. Además, ambas partes fijaron una reunión de revisión para el 2 de noviembre con el objetivo de evaluar la evolución de la economía y el impacto sobre los salarios.

Ese antecedente aparece como una referencia inmediata para la negociación con el resto de los sindicatos estatales, aunque cada sector mantiene instancias de diálogo independientes.

Villa adelantó que la reunión con el ministro de Hacienda no se limitará exclusivamente a la cuestión salarial. El dirigente sindical aseguró que volverá a plantear los inconvenientes que vienen denunciando los afiliados con la Obra Social Provincia.

"Voy a plantearles nuevamente los problemas que estamos teniendo con la Obra Social Provincia respecto al recorte de servicios y otros asuntos que impactan en los afiliados", afirmó.

El funcionamiento de la obra social se convirtió en uno de los principales reclamos de UPCN durante los últimos meses, especialmente por las dificultades para acceder a determinadas prestaciones y la reducción de algunos servicios.

La nueva negociación llega luego de que se cumpliera el acuerdo salarial alcanzado para el primer semestre. En aquella oportunidad, el Gobierno otorgó un incremento del 5% para marzo, abonado con los salarios de abril, junto con un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores estatales.

A ese esquema se sumaron aumentos del 2% en mayo y del 3% en junio, además de una cláusula de revisión prevista para evaluar la evolución de la situación económica y fiscal de la provincia.

Ahora, con el primer tramo del año cerrado, UPCN buscará que el Ejecutivo extienda la recomposición salarial con un nuevo incremento del 6%, una propuesta que comenzará a discutirse formalmente en las próximas horas y que podría marcar el rumbo de la negociación con el resto de los gremios estatales.