El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey cuestionó la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones presidenciales de 2027 y consideró que instalar esa discusión en este momento significa "hacerle el juego al Gobierno". El dirigente peronista sostuvo que el partido debe concentrarse en construir una alternativa electoral y dejar atrás los liderazgos personalistas.

En declaraciones al programa radial "No Vale Arrugar", por Radio Splendid, Urtubey reconoció la influencia política que todavía conserva la expresidenta, tanto dentro del peronismo como en otros sectores de la sociedad. Sin embargo, advirtió que su situación judicial condiciona una eventual participación en los próximos comicios.

"Es una persona de incidencia no solo en el peronismo, sino en la sociedad, pero claramente no va a poder protagonizar", expresó el exmandatario salteño al referirse a Cristina Kirchner.

Consultado directamente sobre si la exmandataria puede ser candidata, Urtubey respondió: "Hoy no puede serlo". En ese sentido, recordó la condena en la causa Vialidad, cuya sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025, con una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Aunque consideró que la condena contra Cristina Kirchner es "arbitraria" e "injusta", el dirigente sostuvo que el peronismo no debería concentrar su estrategia electoral en una eventual postulación de la expresidenta.

"Al discutir sobre cuestiones que hoy no son posibles le terminás haciendo juego al Gobierno", afirmó.

Urtubey pidió una renovación del peronismo

En medio de las discusiones internas del Partido Justicialista, Urtubey planteó que el espacio necesita construir un proyecto nacional que vaya más allá de los nombres propios. Para el exgobernador, la renovación no debe limitarse a cambiar candidatos, sino que tiene que incluir una propuesta política diferente.

En ese marco, destacó el encuentro peronista realizado en San Fernando, donde participaron distintas corrientes del movimiento justicialista y tuvo protagonismo el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa.

"El camino a la renovación debe venir acompañado de algo más importante que los candidatos, que es un proyecto nacional", sostuvo.

También cuestionó la posibilidad de que el peronismo proponga simplemente regresar a sus anteriores experiencias de gobierno. "Nosotros no podemos pretender decirle a la gente: 'Miren, vamos a volver a hacer lo que hicimos antes, porque obviamente no te va a votar nadie'", manifestó.

En otro tramo de sus declaraciones, insistió en la necesidad de modificar la dinámica interna del espacio. "El peronismo tiene un problema que tenemos nosotros que plantear con claridad a la sociedad: nosotros debemos elevar el umbral de institucionalidad, salir de la lógica hiperpersonalista que nos caracterizó", concluyó.

Qué dijo sobre las PASO y el Gobierno de Milei

Urtubey también se refirió al proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno nacional, que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El exgobernador consideró que modificar las reglas electorales para mejorar la competitividad del oficialismo puede ser una señal de debilidad política. "Cuando los gobiernos empiezan a modificar los sistemas electorales para tratar de ser más competitivos, habitualmente no les sirve para nada", señaló.

Además, advirtió que una eventual eliminación de las primarias obligaría al peronismo a organizar un mecanismo propio para definir sus candidaturas. "No es fácil organizarla, pero tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de hacerla", planteó.

Por último, cuestionó algunos aspectos de la política económica nacional, especialmente los beneficios fiscales contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y reclamó revisar su implementación.

Aunque manifestó que comparte la importancia del equilibrio fiscal, consideró que el Gobierno debe discutir cómo se distribuyen los costos del ajuste y los beneficios otorgados a las grandes inversiones.