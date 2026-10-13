Usaban DNI de otras personas para sacar créditos: confirmaron la condena

El juez Gustavo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, ratificó las condenas impuestas por el magistrado Daniel Doffo, del Tribunal Oral Criminal de San Juan, contra los integrantes de un grupo delictivo. La banda se dedicaba a gestionar documentos falsos a nombre de terceros para solicitar préstamos financieros y apropiarse de diversos electrodomésticos.

Las condenas confirmadas corresponden a Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González, quienes recibieron 1 año y 8 meses de prisión en suspenso. Asimismo, Carlos Fabián Prato fue condenado a 1 año y 10 meses, mientras que Analía Edith Rosales recibió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel en suspenso.

Los implicados acudieron a la oficina del Registro Civil del departamento Pocito entre los años 2024 y 2025 para concretar la maniobra ilícita. En esa sede pública registraron sus huellas dactilares y sus fotografías con el fin de obtener la documentación con identidades usurpadas. Sin embargo, no consiguieron apoderarse de las credenciales debido a la activación de los protocolos de seguridad del Registro Nacional de las Personas.

Durante el proceso judicial, el defensor público oficial Esteban Chervin presentó una serie de recursos técnicos para intentar evitar la sanción penal de los imputados. El letrado sostuvo que el delito de falsedad ideológica no admite el grado de tentativa y argumentó que las acciones realizadas por los acusados no superaron la etapa de actos preparatorios.

En forma subsidiaria, la defensa planteó que la tentativa resultaba inidónea al argumentar que las posibilidades de tramitar una credencial a nombre de otra persona resultaban casi nulas según las estadísticas del propio organismo nacional. El planteo resultó contradictorio en la investigación debido a que previamente otros cuatro integrantes del mismo grupo lograron tramitar la documentación y concretar los préstamos ilícitos.

El juez Gustavo Hornos desestimó los planteos defensivos y dejó firme la resolución adoptada en la provincia. El magistrado determinó que la falsedad ideológica sí admite la tentativa en el fuero penal. Además, remarcó que los acusados iniciaron la ejecución del delito al ingresar sus datos biométricos en el sistema oficial del RENAPER.