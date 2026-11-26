El proyecto de Código Electoral Elige, presentado por el Ejecutivo provincial para reemplazar el Sipad, tomará estado parlamentario el jueves 26 de noviembre y pasará a comisiones. Los diputados oficialistas Gustavo Usín, de Actuar, y Federico Rizo, del bloquismo, explicaron en el Café de la Política por HUARPE TV, el recorrido legislativo y los plazos electorales que fija la iniciativa, entre ellos la obligación de convocar a los comicios con 100 días de anticipación.

El recorrido en la Legislatura

El debate tendrá un margen acotado. El período ordinario de sesiones vence constitucionalmente el 30 de noviembre, pero está previsto que este jueves ingrese un proyecto para extenderlo hasta el 31 de diciembre. Si la ampliación se aprueba, las comisiones podrán continuar trabajando durante diciembre y la Cámara tendrá margen para tratar la reforma dentro de ese período.

Usín explicó que Elige se acumulará con otros proyectos electorales y será analizado principalmente en las comisiones de Justicia y Legislación y Asuntos Constitucionales. Al diferenciar el tratamiento de esta iniciativa del que tuvo el Sipad, aseguró que "este va a ser debatido, va a ser estudiado, va a ser abordado desde todos los ángulos y posiciones". También planteó que el debate debe incluir a todos los espacios políticos, incluso a los que no tienen representación parlamentaria.

Los 100 días para convocar a elecciones

Rizo detalló que el proyecto establece que el gobernador debe convocar a los comicios con 100 días de anticipación. Además, fija que la elección podrá realizarse hasta 250 días antes del vencimiento de los mandatos y que las candidaturas deberán presentarse 45 días antes de la votación general.

El diputado bloquista puso abril de 2027 como una posibilidad técnica, condicionada a que el proyecto se apruebe durante diciembre y exista una convocatoria próxima. "Si hoy tuviéramos una aprobación dentro de este año y una convocatoria próxima, mínimamente podría llegar a haber elecciones en el mes de abril", explicó. No se trata de una fecha definida, sino de un escenario sujeto al avance legislativo y a la decisión del Ejecutivo.

Cómo serán las internas y las críticas a Elige

Rizo explicó que, si un partido o frente tiene más de una lista, deberá realizar una interna simultánea el domingo anterior a la elección general. La votación podrá ser abierta o cerrada, según lo que establezca cada espacio; será obligatoria para las agrupaciones con más de una lista, pero voluntaria para los votantes.

Uno de los cuestionamientos está relacionado con el financiamiento: las internas no tendrán aporte público. Rizo advirtió que "los partidos con pocos recursos prácticamente van a ver mucho más la posibilidad de llegar a un acuerdo o de no hacer la interna que de hacerla", y señaló que las fuerzas políticas no parten de las mismas condiciones económicas.

También se planteó que el mecanismo puede dejar mayor peso en las conducciones partidarias para definir candidaturas. Rizo respondió que los frentes deben construirse primero sobre acuerdos políticos: "Tienen que existir primero las coincidencias. En las coincidencias están las ideas".

Usín, por su parte, rechazó que el sistema determine quién ganará una elección y sostuvo que "ningún sistema electoral, ninguna regla de juego te garantiza un triunfo". El proyecto seguirá abierto a modificaciones durante el debate legislativo.

Textuales

Gustavo Usín / Diputado de Actuar

“Este proyecto va a ser debatido, va a ser estudiado, va a ser abordado desde todos los ángulos y posiciones".

Federico Rizo / Diputado del Bloquismo