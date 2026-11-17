La posibilidad de un paro de colectivos en San Juan quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aceptara una propuesta salarial presentada por los empresarios del transporte público. El acuerdo se alcanzó durante las últimas horas del lunes 16 de noviembre, después de varias semanas de negociaciones por deudas salariales que mantenían en alerta a los trabajadores del sector.

Según informaron fuentes vinculadas al sindicato, el entendimiento establece el pago de dos cuotas iguales de $210.000 para cada trabajador. Los desembolsos se realizarán el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, por lo que cada chofer percibirá un total de $420.000.

La propuesta contempla diferencias no remunerativas correspondientes a mayo y junio, además de diferencias salariales y de viáticos de julio y agosto. Se trata de conceptos que permanecían pendientes y que habían generado un conflicto entre el gremio y las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

El acuerdo llegó el mismo día en que Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, había detallado la magnitud del reclamo en declaraciones a Canal 13. El dirigente explicó que los montos adeudados variaban según la antigüedad y los días trabajados, aunque podían alcanzar los $500.000 por conductor.

En ese momento, Ruiz había ubicado el reclamo mínimo en torno a los $416.000, con situaciones que rondaban los $430.000 y otras que llegaban a los $480.000. También había señalado que dentro de la deuda existía un componente no remunerativo de $120.000.

La discusión se había concentrado en las diferencias salariales y los adicionales correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Ante la falta de una respuesta que permitiera resolver el reclamo, UTA había advertido sobre la posibilidad de implementar medidas de fuerza.

Incluso, durante las últimas semanas, el sindicato había endurecido su postura y decidido avanzar en negociaciones directamente con cada empresa, en lugar de canalizar las conversaciones exclusivamente a través de ATAP.