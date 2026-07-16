La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional San Juan, prepara una solicitud de que los colectivos de la Red Tulum no circulen durante la final del Mundial entre Argentina y España. La propuesta surge después de los desbordes registrados tras el triunfo ante Inglaterra y apunta a proteger la seguridad de los choferes y pasajeros.

El pedido será dirigido a la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que nuclea a los empresarios de las empresas de colectivos. La intención del gremio es que, en caso de que se de el escenario de un triunfo de Argentina, el servicio se interrumpa durante el encuentro, previsto para el domingo desde las 16, y que los recorridos se reanuden una hora después de finalizado el partido.

Sin embargo, la presentación de la nota no implica que la medida vaya a aplicarse automáticamente. La definición quedará en manos de ATAP y de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que deberán evaluar la propuesta y resolver cómo funcionará el servicio durante la final.

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, la notificación todavía se encuentra en elaboración y será enviada, a más tardar, este viernes. Una vez recibida, la asociación empresaria deberá comunicar el planteo a las autoridades provinciales.

“Esto es por la seguridad de los choferes, que han sido víctimas en algunos casos. Además, no menos importante, ¿qué sucede si una persona que se subió al techo de la unidad se cae? ¿La responsabilidad es del chofer?”, explicó una fuente calificada a este medio.

Desde el gremio sostienen que el planteo busca prevenir nuevos desbordes y reducir los riesgos para quienes trabajan o viajan en las unidades. “La idea es cuidar la seguridad de los pasajeros y los choferes”, agregó la fuente consultada.

Los desbordes tras la semifinal

La propuesta surgió después de las escenas registradas tras la clasificación de Argentina a la final. Colectivos con personas colgadas de las ventanillas y subidas sobre los techos de las unidades, las mismas se vieron desbordadas en algunos casos.

En ese contexto, la conducción se volvió compleja por la cantidad de personas que rodeaban los vehículos y se acercaban a las ventanas. Desde el sector también advirtieron sobre el riesgo de una caída y las eventuales responsabilidades que podrían recaer sobre los trabajadores.

Uno de los episodios más graves tuvo como víctima a un chofer de la empresa Mayo. Según el testimonio conocido por este diario, el trabajador fue agredido mientras cumplía servicio y sufrió el robo de sus pertenencias.

“Lo agredieron físicamente, se le metieron por la ventana donde él va sentado manejando y le robaron sus pertenencias”, relataron sobre el hecho.

La jornada también estuvo marcada por incidentes en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, donde unas 30.000 personas se concentraron para festejar. El operativo policial terminó con 24 personas demoradas por disturbios, consumo de alcohol, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

Por el momento, el funcionamiento de los colectivos durante la final no tendrá cambios confirmados. La decisión se conocerá después de que ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte analicen el pedido que elevará la UTA.