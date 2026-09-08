La fuerte helada registrada en San Juan afectó a uvas, frutas de carozo y almendros, según confirmó a DIARIO HUARPE Miguel Moreno Mas, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la provincia. El funcionario explicó que el descenso de las temperaturas fue marcado y se sostuvo durante varias horas. “Fue muy claro el descenso de las temperaturas, que además arrancó muy temprano a entrada de la noche y se fue sosteniendo y aumentando”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el secretario, en algunos lugares se registraron temperaturas de menos de 7 grados, una situación que generó daños importantes en los cultivos. “Más allá de la temperatura, que por supuesto es un factor importante, tiene que ver con el tiempo de exposición que estuvo la planta a esas bajas temperaturas”, señaló.

Uvas y brotes afectados

Uno de los principales impactos se produjo en aquellas plantas que ya habían iniciado el proceso de brotación. Ante esto, Moreno Mas explicó que había zonas donde los cultivos ya presentaban brotes y que, en el caso de las uvas, parte de ellos terminó perdiéndose por efecto de la helada.

“Hay zonas donde había uvas que ya también estaban empezando el proceso de brotación, y la verdad que eso ha generado que todo ese brote se pierda”, afirmó el funcionario.

Pero la preocupación no se concentra solamente en los brotes que ya podían observarse. También existe un riesgo sobre las plantas que todavía no habían brotado completamente. “Nos encontramos con un problema que puede ser un poquito más grave aún, que es la cantidad de hectáreas que pueden haber con yemas que están en un estado a punto de brotar”, explicó Moreno Mas.

Según detalló, la helada puede afectar directamente esa estructura de la planta: “La helada las afecta directamente quemando esa yema, esa primera yema”.

El frío también afectó a frutas y almendros

El secretario remarcó que el fenómeno climático no quedó limitado a la producción vitivinícola. “El daño es prácticamente en todos los departamentos, está todo complicado”, sostuvo Moreno Mas al describir el escenario generado por las bajas temperaturas.

Y agregó: “Ha sido un daño que ha afectado no solamente a los cultivos de uvas, sino también a las frutas”.

Dentro de esas producciones, el funcionario señaló específicamente que “todo lo que es fruta de carozo, todo lo que es almendras, también han sufrido fuertemente las inclemencias”.

El almendro, uno de los más afectados

Moreno Mas explicó que el almendro es uno de los cultivos que habitualmente presenta mayor vulnerabilidad frente a las heladas. “El caso concreto, puntual, de la almendra, que siempre es uno de los cultivos que más sufre las heladas”, afirmó.

El funcionario también explicó que existen sistemas para intentar mitigar el impacto del frío, aunque las condiciones registradas dificultaron su efectividad. “Tienen sistemas y tampoco ha sido fácil poder mitigarlos”, señaló, antes de explicar las razones: “Primero porque hace una temperatura muy extrema y segundo que ha sido mucho el tiempo de exposición”.

Ya comenzaron los relevamientos

Al mediodía del lunes ya se habían registrado 12 denuncias por daños. A partir de esas presentaciones, los equipos técnicos comenzaron los relevamientos. “Esta mañana, muy temprano, ya salieron los equipos técnicos a hacer el relevamiento de esas denuncias”, explicó Moreno Mas.

El secretario recordó que el Programa de Contingencia Climática está activo desde el 1 de septiembre y remarcó la importancia de que los productores afectados realicen la denuncia. “Es importante que hagan la denuncia para poder inmediatamente hacer el peritaje”, sostuvo.

Según explicó, esos relevamientos permitirán obtener posteriormente los datos concretos sobre el daño provocado por la helada en las distintas producciones de San Juan.

Una semana con nuevas bajas temperaturas

Moreno Mas también se refirió a las condiciones previstas para la próxima semana. Según indicó, están previstas nuevas bajas temperaturas, aunque acompañadas por lluvias. “Para la semana que viene, las bajas temperaturas que están previstas también están acompañadas con lluvias”, explicó.

En ese contexto, consideró que, si se cumplen esas condiciones, “sería muy difícil que volviéramos a tener un fenómeno como el que hemos tenido este lunes”.