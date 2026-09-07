El presbítero Gustavo Vaca volvió a cuestionar el avance minero sobre Huachi y aseguró que existe una insistencia sobre la zona que considera estratégica para el abastecimiento de agua de Jáchal. El sacerdote vinculó el actual proyecto Nuevo Panacán con iniciativas anteriores y habló de un “ensañamiento” sobre el mismo sector.

“Me parece que sí, que hay una cuestión ensañada, digamos”, sostuvo Vaca durante una nota en Radio Mitre 95.1 en San Juan, al referirse a los antecedentes mineros en el área. Según explicó, proyectos como Aluvión Royo, Esperanza y el actual Nuevo Panacán se ubicaron sobre las mismas coordenadas.

El sacerdote remarcó además la diferencia en la superficie involucrada. Mientras que, según su relato, el proyecto Esperanza contemplaba unas 4.000 hectáreas, Nuevo Panacán alcanza las 60.785 hectáreas, de acuerdo con el expediente N.º 1100-000293-2026.

El nuevo capítulo de la discusión comenzó el 14 de agosto, cuando se publicó en el Boletín Oficial el edicto que habilitó la consulta pública ambiental para la etapa de exploración de Nuevo Panacán. El proyecto volvió así a poner a Huachi en el centro de la discusión en Jáchal.

La postura de Vaca no apunta, según aclaró, contra la minería como actividad. Su cuestionamiento está concentrado en el avance de un emprendimiento sobre la zona que considera vinculada directamente con el recurso hídrico del departamento.

“El tema no es una oposición porque sí o por estar en contra de la minería, todo lo contrario”, explicó. Y agregó: “No es hacer minería a costa de lo que sea, mucho menos con el recurso que le brinda la vida a todos los jachalleros”.

El sacerdote también cuestionó la consulta pública. Según planteó, la instancia no se desarrolló efectivamente en la comunidad de Jáchal y reclamó que los vecinos tengan una participación concreta en una discusión que considera determinante para el futuro del departamento.

El reclamo para frenar la consulta

La posición de Vaca se da mientras vecinos y la Asamblea Jáchal No Se Toca impulsan acciones para detener el proceso. El 27 de agosto, Faustino Esquivel presentó ante el Ministerio de Minería un pedido de suspensión de la consulta pública de Nuevo Panacán.

El planteo, patrocinado por el abogado Horacio Rodríguez del Cid, cuestiona aspectos del procedimiento y reclama medidas preventivas vinculadas con la protección de la cuenca. Desde el Ministerio de Minería se indicó que se gestionarían respuestas oficiales, aunque al cierre de la información no había una respuesta del organismo.

Huachi cuenta además con protección mediante la Ordenanza Municipal N.º 3172. En este contexto, referentes de distintos espacios políticos de Jáchal también expresaron su preocupación por la preservación del área, aunque con diferentes argumentos sobre el alcance de las normas vigentes.

Vaca, en tanto, reclama que esa protección tenga un respaldo mayor y plantea elevarla a rango de ley.

“Necesitamos llevarlo a la altura de ley para que nunca nadie más se atreva a pensar en un proyecto minero en la única fuente de agua”, afirmó.

El sacerdote también señaló que hasta el momento no mantuvo reuniones con el intendente de Jáchal y que tampoco recibió una comunicación formal de autoridades municipales o provinciales sobre una eventual suspensión del proceso.

Mientras la consulta ambiental permanece en discusión y los vecinos sostienen su reclamo administrativo, Vaca mantiene su postura: no cuestiona la minería en general, pero considera que Huachi representa un límite que no debe atravesarse.

“San Juan necesita más fuentes de trabajo, verdaderamente, si se puede potenciar, pero no a costa de lo que sea, mucho menos del agua”, sostuvo.