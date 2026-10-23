Las recientes inundaciones y aluviones que afectaron a Chile, sumados al cierre del Paso de Agua Negra hasta enero, complican los planes de los sanjuaninos que buscan vacacionar en el país vecino durante la temporada 2026/2027. Ante este escenario, quienes proyectan viajar en diciembre deberán considerar otras alternativas, como el Paso Cristo Redentor, en Mendoza, lo que implica mayores distancias y costos de traslado. En este contexto, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento de precios de vuelos, colectivos, alojamientos y paquetes turísticos para determinar qué destino resulta más conveniente: La Serena o Viña del Mar.

Con Agua Negra cerrado, llegar a La Serena por tierra obliga a cruzar por Mendoza y recorrer varios cientos de kilómetros adicionales hacia el norte de Chile. En cambio, Viña del Mar se presenta como una opción más accesible por su cercanía al corredor internacional, aunque los precios de alojamiento y transporte también influyen en el presupuesto final.

Cuánto cuesta viajar

Para diciembre, JetSmart ofrece vuelos desde Mendoza a Santiago desde $104.379 argentinos por tramo. Desde la capital chilena, llegar a La Serena requiere otro vuelo: SKY publica pasajes de ida y vuelta desde $39.980 chilenos, aproximadamente $62.000 argentinos. JetSmart tiene opciones desde $11.900 chilenos por tramo, unos $18.500 argentinos, sin impuestos.

Para Viña del Mar, el vuelo llega a Santiago y luego se necesita un traslado terrestre de aproximadamente 120 kilómetros.

En cuanto al transporte terrestre, los pasajes en colectivo desde San Juan hasta La Serena se consiguen desde $138.000 argentinos. Sin embargo, el recorrido implica cruzar por el Paso Cristo Redentor, en Mendoza, y continuar hacia el norte chileno, lo que extiende considerablemente el viaje. Por su parte, hasta el momento no se encontraron pasajes de colectivo disponibles desde San Juan hacia Viña del Mar para las fechas consultadas.

Hospedaje: los precios en ambos destinos

En Booking, Viña del Mar presenta opciones como Hostal Terraza Recreo desde $66.245 argentinos por noche para dos adultos. En La Serena, Hotel Chagual figura desde US$62, equivalentes a unos $95.480 argentinos, mientras que Tifrys presenta opciones desde US$31,54, aproximadamente $48.572 argentinos por noche. Son precios orientativos publicados por Booking y pueden variar según la fecha y la disponibilidad..

Con Agua Negra cerrado, Viña del Mar aparece como la alternativa más práctica para viajar en vehículo desde San Juan. La Serena puede ofrecer alojamientos económicos, pero requiere mayor recorrido o sumar un vuelo interno. El ahorro final dependerá de los pasajeros, las fechas y el transporte elegido.

Qué dicen las empresas sanjuaninas

Las agencias de turismo de San Juan también analizan el panorama para la temporada de verano. Emiliano Vicentela, propietario de Vicentela Turismo, explicó a este medio que ofrecen paquetes a Viña del Mar, pero no a La Serena por el cierre de Agua Negra. “Trabajamos con contingentes de más de 45 personas. Si vamos por Mendoza, el viaje a La Serena se hace muy largo y los precios serían mucho más caros”, señaló. Además, mencionó el estado en que quedó la Cosra de Coquimbo provocados por los temporales en Coquimbo.

Para Viña del Mar, la empresa ofrece paquetes desde $699.990 por persona, que incluyen transporte de ida y vuelta en colectivo semicama, alojamiento y excursiones. Además, cuenta con promociones para familias de cuatro integrantes, con tarifas desde $649.990 por persona.

Por su parte, Juan Torres, prestador turístico sanjuanino que trabaja con Nogal de Cuyo, coincidió y explicó que el cierre del Paso de Agua Negra dificulta organizar viajes a La Serena, ya que obliga a cruzar por Mendoza y recorrer una mayor distancia. Por este motivo, Torres señaló que evalúa ofrecer paquetes familiares a Viña del Mar, aunque todavía no cuenta con tarifas confirmadas.

En tanto, Sergio Sirerol, de Puesto del Sol, explicó que ofrece paquetes turísticos sin traslado incluido, debido al cierre del Paso de Agua Negra y las dificultades que implica realizar el recorrido en colectivo. Para La Serena, la propuesta contempla siete noches de alojamiento por US$360 ($554.400 argentinos) por persona, mientras que en Viña del Mar el precio asciende a US$625 ($962.500 argentinos).